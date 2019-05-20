Машина упала с моста в Свердловской области, есть жертвы

В Свердловской области машина упала с моста в реку, погибли пять человек, сообщил представитель Госавтоинспекции МВД России.

ДТП произошло в селе Коптелово. ВАЗ-21053 съехал с моста в реку Реж. Водитель и четверо пассажиров погибли. Среди погибших есть подросток 2005 года рождения, передает РИА «Новости».