Названа причина трагедии с гибелью детей на переправе в Туве

Автомобиль, в котором на переправе в Туве погибли девять человек, в том числе семеро детей, остановилась на реке из-за заглохшего двигателя, сообщает региональный главк СК.

В СК сообщили, что «во время пересечения реки Шуй из-за вышедшего из строя двигателя автомашина остановилась, ее начало уносить течением, после чего трое взрослых (двое мужчин и женщина), выбравшись из автомашины, пытались ее удержать», передает РИА «Новости».

Однако из-за сильного течения машину опрокинуло.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Ход расследования уголовного дела взят на контроль центральным аппаратом Следственного комитета России.

Напомним, в пятницу в Туве при попытке пересечь вброд реку Шуй опрокинулась машина марки «УАЗ». Двое мужчин и одна женщина пытались удержать машину, однако сильным течением ее опрокинуло, салон быстро заполнился водой.

В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать автомашину на плаву, женщину унесло течением, ее поиски продолжаются.

В Туве был объявлен траур.