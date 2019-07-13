Названы основные способы кражи персональных данных россиян

Взгляд
13 июля, суббота  |  Последнее обновление — 10:35  |  vz.ru
Разделы

Америка готовит рублю серьезное испытание

Американцам хотят запретить давать в долг РоссииФото: Людмила Пахомова/ТАСС
Конгресс США принял поправки, вводящие запрет на любые действия с госдолгом России. Рубль, который позабыл об этом риске и резко окреп с начала года, сразу отреагировал снижением. Что ждет российскую экономику и финансы россиян, если американцы окончательно введут этот закон в действие? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Киев напомнил России о «китайской угрозе»

«Китайская угроза» стала разновидностью украинской мечты о том, что у соседа-московита когда-нибудь сдохнет короваФото: Александр Таран/ТАСС
Мы еще не успели соскучиться по страшилке, согласно которой миллионы китайцев постепенно отъедают у России Дальний Восток и Сибирь, как о ней неожиданно вспомнили в администрации президента Украины Зеленского. Чего пытается добиться Киев, тиражируя миф о «китайской угрозе»? И почему на хамство такого уровня необходимо отвечать? Подробности...
Перейти а раздел…

Санкционные продукты могут отдать на съедение

За последние три года в России уничтожено более 26 тысяч тонн запрещенных продуктовФото: Сергей Медведев/ТАСС
Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с инициативой отказаться от уничтожения продуктов, попадающих под российские контрсанкции, но контрабандой ввезенных в страну. Идею поддержали в Госдуме и благотворительных организациях. Но есть и противники инициативы. Они считают, что это может привести к злоупотреблениям и попаданию запрещенной продукции на прилавки. Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский легализовал радиоактивный туризм

Предполагается, что туристы теперь валом повалят в ЧернобыльФото: РИА Новости
Закрытая Чернобыльская зона отчуждения должна превратиться в свою полную противоположность – грандиозный туристический объект, открытый для всех желающих. Именно в этом смысл указа, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Действительно ли пострадавшая от страшной катастрофы территория освободилась от радиации и стала полностью безопасной? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

Америка начала танкерную войну с Ираном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Новые атаки на танкеры возле иранских границ нужны и важны прежде всего Соединенным Штатам. Только так американцы могут сорвать ирано-европейскую сделку. Но им это вряд ли удастся. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Решить проблему пробок раз и навсегда

Антон Крылов, журналист
Пока что транспортная программа мэрии напоминает «гуманное» отрубание кошке хвоста по частям. Понятно, что денег не хватает. Но, может, надо всё-таки прислушаться к специалистам? Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

Поздно пить боржоми, когда нос проваливается

Алексей Алешковский, сценарист
Случившаяся намедни габуния мгновенно оказалась не только мемом, но и примечательным симптомом, указывающим на вирус политтехнологического происхождения. И не то чтобы работу этого вируса нельзя было заметить раньше. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария
    Перейти а раздел…

    Честный Взгляд: Кого будет люстрировать Зеленский

    Что сделал бы с грузинами Гитлер

    Китайская угроза для России – это миф

      Перейти а раздел…

      Верховная рада VIII созыва запомнилась драками, хамством и просмотром порно

      В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
      Подробности...

      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

      Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
      Подробности...

      Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме

      Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседание
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

          Перейти а раздел…
          Вы поддерживаете предложение вернуть курилки в аэропорты?
          • Да (я курящий)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курящий)

          • Нет (я некурящий)

          Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?
          • Да, ухудшилось

          • Да, улучшилось

          • Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

          • Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе

          Поддерживаете ли вы проведение телемоста Россия – Украина?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Госкомиссия разрешила запуск «Протона-М» с обсерваторией «Спектр-РГ»
            Трамп собрался избавиться от главы разведки СШАСША повысили уровень делегации на переговорах с Россией в ЖеневеЗеленского сравнили с Трампом после разговора с ПутинымПодозреваемый в убийстве стюардессы в Москве назвал мотив
            Америка готовит рублю серьезное испытаниеТелемост с Украиной растрогал Симоньян до слезЯрош призвал «упаковать десяток итальянцев»Американский «летающий радар» загорелся в воздухе
            Виноделы предложили директору «Рустави-2» помочиться на свою семьюСтали известны подробности ограбления в исполнении сотрудников ФСБ в московском банкеЛобода устроила скандал на фестивале «Белые ночи» в ПетербургеНазваны основные способы кражи персональных данных россиян

            Главная тема


            Санкционные продукты могут отдать на съедение

            задался вопросом


            Учения российских десантников в Крыму напугали украинского генерала

            позорное напоминание


            На дом Габунии повесили табличку про «петушару Георгия»

            сравнил с Катамадзе


            Пушков отреагировал на сообщения о тайных выступлениях Кикабидзе в России

            Видео

            реакция общества


            Россия накажет Грузию без санкций

            военный парад


            Армию Украины провоцируют пойти против Зеленского

            производство газовых турбин


            Удалось ли Siemens победить российское импортозамещение

            претензии к качеству


            Грузия обманывает россиян с вином

            викторина


            Как ругаться матом по-украински?

            Дотянуться до дна


            Константин Кондрашин: Как избавиться от Габунии

            Прозрение либералов


            Алексей Алешковский: Поздно пить боржоми, когда нос проваливается

            Пешечные атаки


            Геворг Мирзаян: Америка начала танкерную войну с Ираном

            на ваш взгляд


            Вы поддерживаете предложение вернуть курилки в аэропорты?

            Названы основные способы кражи персональных данных россиян

            13 июля 2019, 10:35

            Текст: Наталья Ануфриева

            Версия для печати

            Письма и смс-сообщения с вредоносами являются основными способами кражи персональных данных и денег россиян, также это возможно из-за плохо защищенных мобильных приложений и небезопасных сайтов, следует из опроса ряда компаний, занимающихся информационной безопасностью.

            Ярослав Бабин из компании Positive Technologies рассказал, что на данный момент фишинг – это «самый надежный метод заражения личных ПК и мобильных устройств: до 27% пользователей переходят по пересылаемым фишинговым ссылкам». Кроме того, «если такое сообщение приходит от имени реальной компании или человека, то вероятность успеха взломщиков возрастает до 33%», передает РИА «Новости».

            Этот метод используется мошенниками для взлома персональных компьютеров и кражи через них денег, отмечает ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

            Кроме того, злоумышленники достаточно часто используют вирусы-шифровальщики, которые, попадая на компьютер жертвы, шифруют все данные и требуют выкуп.

            Часто заражаются вирусами и мобильные устройства. По данным Голованова, во второй половине 2018  года произошел всплеск атак через смс: в сообщениях предлагалось пройти по ссылке, а затем скачать файл, при установке которого выдавался запрос на использование специальных возможностей.

            Если права были получены, вредонос назначал себя приложением для обработки смс-сообщений по умолчанию и переходил к действиям – крал деньги с привязанной к номеру телефона банковской карты, извлекал коды из сообщений.

            Отдельно на угрозу для владельцев смартфонов на системе Android указал Сергей Никитин из компании Group-IB: «В случае с атакой на физических лиц можно отметить Android-трояны, которые по-прежнему активно используют злоумышленники. Опасность заражения связана, прежде всего, с установкой приложений из «непроверенных источников», а также с возможным отсутствием обновлений для ОС Android».

            Даниила Чернов из «Ростелеком-Солар» указал на опасность, которую представляют некоторые сайты для компьютеров и гаджетов: так, практически каждое веб-приложение подвержено вредоносным кодам на сайтах (межсайтиновый скриптинг), которые могут привести к нарушению функциональности приложения или даже получению мошенниками доступа к пользовательским данным.

            Ранее стало известно, что три четверти мобильных приложений оказались небезопасными.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............