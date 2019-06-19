Три четверти мобильных приложений оказались небезопасными

Небезопасное хранение данных встречается в 76% мобильных приложений, эти данные, включая финансовую информацию, могут попасть к хакерам, сообщается в исследовании компании Positive Technologies.

«Самой распространенной уязвимостью эксперты назвали небезопасное хранение данных, которое встречается в 76% мобильных приложений: в руках хакеров могут оказаться пароли, финансовая информация, персональные данные и личная переписка», – говорится в исследовании, передает РИА «Новости».

В работе отмечается, что для кражи хакерам далеко не всегда нужен физический доступ к смартфонам. 89% уязвимостей можно использовать при помощи вредоносного ПО.

Приложения для Android с критическими уязвимостями встречаются чаще, чем для iOS (43% против 38%), отметили исследователи.

«Однако эта разница несущественна, и общий уровень защищенности клиентских частей мобильных приложений для обеих платформ примерно одинаков», – добавили в компании.

В начале июня Google сообщил об установленных еще до продажи вирусах в смартфонах с операционной системой Android, рассылающих спам и размещающих рекламу.