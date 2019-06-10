В Google рассказали о предустановленном Android-трояне

В компании Google рассказали об установленных еще до продажи вирусах в смартфонах с операционной системой Android.

В Google уточнили, что речь идет о программах семейства Triada, которые предназначены для размещения рекламы на смартфоне и рассылки спама, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на блог Google.

Уточняется, что подобные атаки проводятся через сторонних поставщиков программного обеспечения (ПО), которые помогают производителям устройств дорабатывать функционал или предоставляют им готовые продукты.

Google не раскрывает, как именно хакеры обманывают разработчиков ПО и встраивают вирус в Android. Отмечается лишь то, что скрытый вирус может быть установлен не только при производстве смартфона, но и с обновлением.

Конкретные производители, ставшие жертвами атаки вирусов Triada, не называются. Но, например, в 2017 году разновидность Android-троянов обнаружили в смартфонах китайских компаний Leagoo и Nemu.

В марте компания Group-IB выявила Android-троян Gustuff, пострадать от которого могут клиенты международных банков, пользователи криптокошельков и коммерческих электронных ресурсов.