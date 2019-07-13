Пушков отреагировал на сообщения о тайных выступлениях Кикабидзе в России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о тайных выступлениях на корпоративах в России грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе.

Пушков написал в Twitter: «Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе – одним миром мазаны».

Ранее актер Борис Клюев сообщил, что Кикабидзе якобы тайно выступает в России и «хорошо зарабатывает». При этом в договорах артиста указывается, что о его приездах в страну никто не должен знать.

Напомним, Кикабидзе отказался выступать в России в августе 2008 года – после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии.

Также он отказался от врученного президентом России ордена Дружбы народов, заявив, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами.

Кроме того, он поддержал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.