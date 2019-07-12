Голикова призвала остановить длительное сокращение населения Заполярья

Российский вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания по нацпроектам в сфере здравоохранения и демографии потребовала принять меры, чтобы остановить длительное сокращение населения Заполярья.

Она напомнила, что с 2015 года в Мурманской области рождаемость падает, смертность растет, а молодежь уезжает в более южные регионы страны, пишет «Интерфакс».

Голикова попросила принять меры, чтобы сократить смертность в регионе от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, а также напомнила, что в Заполярье есть пособия для семей с детьми.

Вице-премьер отметила, что в 2012 году «рост рождаемости приближался к 3%, смертность снижалась по 2% в год». А за последние четыре месяца, согласно данным Росстата, регион занял предпоследнее место по рождаемости.

Ранее сообщалось, что половине российских семей средств хватает только на еду и одежду.