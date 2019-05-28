Половине российских семей хватает денег только на еду и одежду

В России у 48,2% семей отсутствует финансовая возможность приобретать товары длительного пользования – денег хватает только на еду и одежду, следует из данных Росстата. Для поддержания уровня жизни граждане берут все больше кредитов.

Почти половине российских семей (48,2%) денег хватает только на еду и одежду; на товары длительного потребления – например, технику и мебель – финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года. Исследование охватывает 48 тыс. домохозяйств. передает РБК.

При этом новые данные лучше, чем в соответствующем периоде 2017 года – тогда денег только на еду и одежду хватало 49,8% семей.

Отмечается, что самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, среди молодых семей (59,2%) и семей, состоящих только из неработающих пенсионеров (57,9%).

Значительные группы населения имеют минимальные потребительские возможности, живут от зарплаты до зарплаты, прокомментировал результаты исследования научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.

Он добавил, что стратегия выживания и экономии крайне опасна, потому что не оставляет возможности для развития, вложений в образование, отдых и здоровье.

Граждане, у которых текущие доходы позволяют иметь нормальное питание и покупать одежду, но приобретение товаров длительного пользования уже вызывает сложности, находятся в зоне потребительского риска.

«Даже небольшой потребительский шок – например, пришел в негодность телевизор, стиральная машина или задержали зарплату – вынуждает людей экономить еще сильнее», – указал Логинов.

Из итогов обследования за октябрь – декабрь 2018 года выяснилось, что почти 15% российских семей хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения.

Самая высокая доля респондентов, чей доход покрывает только расходы на еду, среди многодетных семей – 28,3%, а также среди семей, состоящих только из неработающих пенсионеров, – 30,4%.

Количество семей, которые могут приобрести без затруднений только продукты, уменьшилось в годовом выражении – в конце 2017 года таких семей было 18%.

На конец 2018 года в Ямало-Ненецком АО 100% домохозяйств сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды уже затруднительна. В Новосибирской области таких семей 41,3%, в Орловской области – 39%, в Удмуртии – 34,9%.

Доля семей, сообщивших о нехватке средств даже на еду, в четвертом квартале 2018 года снизилась на 0,1 п.п. – до 0,7%.

В Росстате объяснили, что на конец года всегда приходится сравнительно большая сумма выплат: это премиальные, досрочные выплаты пенсий и так далее.

«По этой причине, как правило, позитивные оценки финансового положения по сравнению с началом года – всегда выше. Особенность четвертого квартала 2018 года проявилась в том, что преобладание таких оценок стало более заметным», – отметили в статистическом ведомстве.

Реальные располагаемые доходы россиян сокращались на протяжении 2014–2017 годов, а в 2018 году они показали незначительный рост на 0,1%. Но по итогам первого квартала 2019 года реальные доходы снова уменьшились – на 2,3%.

Оценка финансового положения формируется домохозяйствами исходя из их личных восприятий и не связана с классическим определением дохода, указали в Росстате. В частности, респонденты могут учитывать все поступления, которые формируют базу для текущих расходов и обеспечивают тот или иной уровень жизни. Это могут быть текущие доходы, ранее сделанные сбережения или заемные средства.

При этом российские семьи все больше расходуют имеющиеся сбережения и берут кредиты. Так, доля израсходованных сбережений и заемных средств возросла с 7,8% в четвертом квартале 2017 года до 11% в четвертом квартале 2018 года.

Доля денежного дохода в структуре располагаемых ресурсов (зарплата, пособия и выплаты) снизилась с 89,3 до 86,5%.

Снижение доли денежного дохода в ресурсной базе населения связано с продолжающимся спадом благосостояния российских граждан, что подтверждается данными о более чем пятилетнем падении располагаемых доходов, заявил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

В условиях сокращения доходов население вынуждено брать кредиты.

«Такую модель поведения можно охарактеризовать как модель вынужденного потребления, которая также заставляет людей тратить свои накопления с целью поддержания необходимого уровня жизни», – отметил он.

Покатович также указал, что использование населением заемных средств и активная трата сбережений имеет нездоровую природу, это связано с активизацией потребительского спроса.

Кроме того, по итогам 2018 года россияне направили на сбережения минимальный объем средств за 20 лет. Доля денежных доходов, направленных на сбережения, составила 3,7%.

Хуже этот показатель был лишь в 1998 году, когда на сбережения уходило 2,5% доходов.

Также в 2018 году долги россиян перед банками возросли на 22,4% – до 14,9 трлн рублей, продемонстрировав максимальный рост с докризисного 2013 года.

Уровень долговой нагрузки граждан (отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика) приблизился к историческому пику 2014 года, сообщали в марте 2019 года в ЦБ.

Ранее Счетная палата предсказала падение реальных доходов россиян.