Половине российских семей хватает денег только на еду и одежду

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28 мая, вторник  |  Последнее обновление — 15:12  |  vz.ru
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Нищей Украине дефолт не страшен

Поддержка МВФ оказалась для Украины по последствиям равносильна дефолтуФото: Александр Щербак/ТАСС
Предложение украинского бизнесмена Игоря Коломойского объявить дефолт на Украине, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду, вызвало широкий резонанс. С одной стороны, многие еще помнят последствия дефолта 1998 года, и их не пожелаешь и врагу. С другой стороны, последние пять лет Украина живет так плохо, что кажется – хуже уже быть не может. Является ли дефолт выходом? Подробности...
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Зачем китайцы проверяют телефоны россиян

Китайских пограничников все больше интересуют российские туристыФото: Luo Xiaoguang/Zuma/ТАСС
Китай резко участил проверки содержимого телефонов российских туристов при въезде в страну. Особый интерес представляют видео- и фотоматериалы, электронные документы, переписки в различных мессенджерах. Российское генконсульство в Гуанчжоу потребовало от Китая объяснить происходящее. С чем связано ужесточение контроля в отношении россиян и как надо себя вести с китайскими пограничниками? Подробности...
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Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
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Новых политиков Украины наймут по объявлению

Зеленский выбрал для своей партии логотип человечка с велосипедом. Куда же заведет страну этот велосипедист?Фото: 28 квартал
Зеленский наконец придумал, как ему за несколько недель сформировать будущую партию власти. Партия «Слуга народа» кинула клич в интернете – подать заявку в члены парламента сможет любой желающий. Народ все равно готов голосовать за любых «людей Зеленского». Но проблема в том, что своих людей у Зеленского нет. Кто же окажется в предвыборных списках и не будут ли это опять слуги олигархов? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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«Хитроплан» американских демократов решит сразу две задачи

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В президенты США от Демократической партии уже, кажется, выдвинулся весь ее наличный состав. Отсюда и эклектика в идеях: если реализовать все, что предлагают кандидаты-демократы, то Америка проживет месяца два. Подробности...

Европа голосует не так, как надо

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Хотя Европарламент мало что решает, выборы его депутатов – крайне занятная штука. Они дают срез политических настроений граждан во всей Европе сразу. И эти настроения вообще не такие, какими их хотели бы видеть те, кто сейчас у власти. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Не осуждайте мужиков на самокатах

Дмитрий Ольшанский, публицист
Как вижу на улице очередной самокат, так сразу хватаюсь за несуществующий пистолет. Хочется сказать: ну ты чего, дядя? Ты чего как трехлетний – ножкой от асфальта отталкиваешься, ап, ап. Иди лучше полком командуй. Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

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      Умерла самая сердитая кошка интернета

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            Половине российских семей хватает денег только на еду и одежду

               28 мая 2019, 14:44
            Фото: Мордасов Михаил/ТАСС
            Текст: Наталья Ануфриева

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            В России у 48,2% семей отсутствует финансовая возможность приобретать товары длительного пользования – денег хватает только на еду и одежду, следует из данных Росстата. Для поддержания уровня жизни граждане берут все больше кредитов.

            Почти половине российских семей (48,2%) денег хватает только на еду и одежду; на товары длительного потребления – например, технику и мебель – финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года. Исследование охватывает 48 тыс. домохозяйств. передает РБК.

            При этом новые данные лучше, чем в соответствующем периоде 2017 года – тогда денег только на еду и одежду хватало 49,8% семей.

            Отмечается, что самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, среди молодых семей (59,2%) и семей, состоящих только из неработающих пенсионеров (57,9%).

            Значительные группы населения имеют минимальные потребительские возможности, живут от зарплаты до зарплаты, прокомментировал результаты исследования научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.

            Он добавил, что стратегия выживания и экономии крайне опасна, потому что не оставляет возможности для развития, вложений в образование, отдых и здоровье.

            Граждане, у которых текущие доходы позволяют иметь нормальное питание и покупать одежду, но приобретение товаров длительного пользования уже вызывает сложности, находятся в зоне потребительского риска.

            «Даже небольшой потребительский шок – например, пришел в негодность телевизор, стиральная машина или задержали зарплату – вынуждает людей экономить еще сильнее», – указал Логинов.

            Из итогов обследования за октябрь – декабрь 2018 года выяснилось, что почти 15% российских семей хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения.

            Самая высокая доля респондентов, чей доход покрывает только расходы на еду, среди многодетных семей – 28,3%, а также среди семей, состоящих только из неработающих пенсионеров, – 30,4%.

            Количество семей, которые могут приобрести без затруднений только продукты, уменьшилось в годовом выражении – в конце 2017 года таких семей было 18%.

            На конец 2018 года в Ямало-Ненецком АО 100% домохозяйств сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды уже затруднительна. В Новосибирской области таких семей 41,3%, в Орловской области – 39%, в Удмуртии – 34,9%.

            Доля семей, сообщивших о нехватке средств даже на еду, в четвертом квартале 2018 года снизилась на 0,1 п.п. – до 0,7%.

            В Росстате объяснили, что на конец года всегда приходится сравнительно большая сумма выплат: это премиальные, досрочные выплаты пенсий и так далее.

            «По этой причине, как правило, позитивные оценки финансового положения по сравнению с началом года – всегда выше. Особенность четвертого квартала 2018 года проявилась в том, что преобладание таких оценок стало более заметным», – отметили в статистическом ведомстве.

            Реальные располагаемые доходы россиян сокращались на протяжении 2014–2017 годов, а в 2018 году они показали незначительный рост на 0,1%. Но по итогам первого квартала 2019 года реальные доходы снова уменьшились – на 2,3%.

            Оценка финансового положения формируется домохозяйствами исходя из их личных восприятий и не связана с классическим определением дохода, указали в Росстате. В частности, респонденты могут учитывать все поступления, которые формируют базу для текущих расходов и обеспечивают тот или иной уровень жизни. Это могут быть текущие доходы, ранее сделанные сбережения или заемные средства.

            При этом российские семьи все больше расходуют имеющиеся сбережения и берут кредиты. Так, доля израсходованных сбережений и заемных средств возросла с 7,8% в четвертом квартале 2017 года до 11% в четвертом квартале 2018 года.

            Доля денежного дохода в структуре располагаемых ресурсов (зарплата, пособия и выплаты) снизилась с 89,3 до 86,5%.

            Снижение доли денежного дохода в ресурсной базе населения связано с продолжающимся спадом благосостояния российских граждан, что подтверждается данными о более чем пятилетнем падении располагаемых доходов, заявил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

            В условиях сокращения доходов население вынуждено брать кредиты.

            «Такую модель поведения можно охарактеризовать как модель вынужденного потребления, которая также заставляет людей тратить свои накопления с целью поддержания необходимого уровня жизни», – отметил он.

            Покатович также указал, что использование населением заемных средств и активная трата сбережений имеет нездоровую природу, это связано с активизацией потребительского спроса.

            Кроме того, по итогам 2018 года россияне направили на сбережения минимальный объем средств за 20 лет. Доля денежных доходов, направленных на сбережения, составила 3,7%.

            Хуже этот показатель был лишь в 1998 году, когда на сбережения уходило 2,5% доходов.

            Также в 2018 году долги россиян перед банками возросли на 22,4% – до 14,9 трлн рублей, продемонстрировав максимальный рост с докризисного 2013 года.

            Уровень долговой нагрузки граждан (отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика) приблизился к историческому пику 2014 года, сообщали в марте 2019 года в ЦБ.

            Ранее Счетная палата предсказала падение реальных доходов россиян.


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