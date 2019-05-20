Счетная палата предсказала падение реальных доходов россиян

В этом году реальные доходы населения России продолжат падать в связи с отсутствием у властей планов монетарной социальной поддержки граждан, заявили в Счетной палате.

«Реальные располагаемые денежные доходы населения в первом квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом 2018 года снизились на 2,3%. Для того, чтобы в целом за год был зафиксирован минимальный рост (100,1%), реальные располагаемые денежные доходы населения должны расти во втором – четвертом кварталах темпами не менее 1% за квартал», – передает сообщение Счетной палаты ТАСС.

Отмечается, что для выхода на уровень прогнозного показателя в 101% ежеквартальный рост должен составлять более 2% за квартал.

«С учетом текущих тенденций и принимая во внимание, что в течение 2019 года не ожидается введения новых существенных монетарных мер социальной поддержки граждан, существуют риски сохранения динамики данного показателя в отрицательной области», – отметил представитель Счетной палаты.

В апреле Минэкономразвития заявило, что реальные располагаемые доходы населения России в 2019 году вырастут на 1% и продолжат расти.