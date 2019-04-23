Минэкономразвития спрогнозировало рост реальных доходов россиян

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23 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 02:32  |  vz.ru
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За что овощеводам Дагестана пригрозили лишением тепличных условий

Недавнюю облаву на столичном рынке «Садовод» связывают с попыткой декриминализации аграрного бизнесаФото: Илья Питалев/РИА Новости
Тепличный бизнес Дагестана ждут перемены: скоро ему придется платить за газ, хотя до сих пор теплицы в массовом порядке обогревались ворованным голубым топливом. Новые власти пообещали это пресечь. Подорожает ли теперь дагестанский укроп на рынках Москвы? До сих пор бесплатный газ помогал дагестанским овощеводам конкурировать с фермерами из других регионов. Подробности...
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Путин помог вскрыть иллюзию единства Балтии

Встреча Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным в Кремле всполошила всю ПрибалтикуФото: kremlin.ru
Прошедшие на неделе переговоры президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд вызвали нервную реакцию в Прибалтике. Глава литовского МИД Линас Линкявичюс отчитал Таллин за то, что о предстоящем визите соседи не проинформировали заранее. Дипломат убежден, что такое поведение раскалывает единство Балтийских стран. Почему эту поездку так болезненно восприняли в прибалтийских республиках и существует ли среди них единство? Подробности...
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Что помогает и что мешает переселенцам на Дальнем Востоке

Староверы, вернувшиеся из Латинской Америки, обустраиваются в Приморье и ПриамурьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Число соотечественников, вернувшихся в Россию из дальнего и ближнего зарубежья, приближается к миллиону. По программе переселения на Дальний Восток едут многодетные семьи русских из Казахстана и Средней Азии, старообрядцы из Боливии и Никарагуа. В этом году репатриантам стало проще обустроиться на берегах Амура, получив дальневосточный гектар. Как изменились правила игры? Подробности...
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Западные СМИ: Украина совершила прыжок в неизвестность

Западные СМИ не знают, чего ждать от Зеленского Фото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press
«Комик одержал убедительную победу на украинских выборах», – американские и европейские СМИ в унисон назвали поражение Петра Порошенко ожидаемым, а будущее страны – непредсказуемым. Никто на Западе не знает, чего на самом деле ждать от «русскоязычного выходца из еврейской семьи», у которого нет никакого политического опыта. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Ленин лежит в Женеве

Андрей Манчук, политолог
День рождения Владимира Ленина обычно рассматривается у нас как архаический и чисто советский праздник, унаследованный из прошлой эпохи и неактуальный для постмодернистской современности XXI века. На самом деле это не так. Подробности...
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Зеленский не выполнит ничего из обещанного

Дмитрий Родионов, политолог
Удивляет разве что то, как быстро сдался Порошенко. А ведь еще в субботу он хорохорился, говорил о своей будущей «победе» как о свершившемся факте, благодарил за нее домочадцев и соратников. И вдруг признает поражение почти сразу после завершения голосования. Подробности...
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Украинские выборы войдут в историю трижды

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Не надо иллюзий – за пять лет невозможно возродить экономику, победить тотальную коррупцию, решить большинство системных проблем. Но привести Украину в чувство, сделать самостоятельным игроком, а не инструментом – вполне возможно. Подробности...
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            Минэкономразвития спрогнозировало рост реальных доходов россиян

            23 апреля 2019, 01:56

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            Реальные располагаемые доходы населения России в 2019 году вырастут на 1% и продолжат расти, говорится в материалах Минэкономразвития.

            Согласно документу «Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития России и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», реальные располагаемые доходы населения в 2019 году «выйдут в положительную область с ростом на 1% в годовом выражении и продолжат расти», передает ТАСС

            «В среднем за период 2019-2022 годов рост показателя составит 1,8%, а за 2019-2024 годы – 2%. В базовом варианте прогноза в целом за 2019-2022 годы показатель увеличится на 7,2%, за 2019-2024 годы – на 12,3%», – отмечается в материалах Минэкономразвития.

            Росту реальных доходов граждан, а также снижению уровня бедности будет способствовать индексация социальных выплат, ежегодное установление МРОТ на уровне величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года, развитие форм предоставления социальной помощи нуждающимся гражданам в целях поддержки их потребительского спроса, а также целевая поддержка отдельных категорий граждан, в частности, семей с детьми.

            С учетом применяемых мер доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, как ожидается, снизится с 12% в 2019 году до 9,3% к 2022 году и до 6,6% к 2024 году.

            Динамика доходов соответствующе отразится на потребительском спросе. После замедления роста розничного товарооборота до 1,6 % в 2019 году, связанного с адаптацией населения к повышению налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года и замедлением роста заработных плат и потребительского кредитования, в 2022-2024 годах вслед за ускорением роста доходов платежеспособный спрос будет также нарастать.

            В результате рост оборота розничной торговли будет постепенно ускоряться до 2,6% в 2022 году и до 2,8% в 2024 году. В целом за 2019-2022 годы оборот розничной торговли вырастет на 9,1%, за 2019-2024 годы – на 15,2%.

            Слабая динамика роста доходов россиян и замедление роста заработных плат в России в 2019 году повлекут замедление роста потребления домохозяйств, также говорится в документе.

            «В 2019 году положительный вклад в рост ВВП продолжат вносить рост потребительского спроса (0,7 п.п.) и рост инвестиций в основной капитал (0,7 п.п.). Вклад чистого экспорта будет ниже, чем в предыдущем году (0,2 п.п.), в силу сближения темпов роста экспорта и импорта. Вместе с тем в 2019 году замедлится рост потребления домашних хозяйств вследствие временного замедления темпов роста заработных плат и сохранения слабой динамики роста доходов населения», – говорится в документе.

            По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян за январь – март 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.


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