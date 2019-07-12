В Бурятии мужчину осудили на четыре года за укус полицейского

В Следственном комитете России сообщили, что житель Бурятии получил четыре года колонии строгого режима за то, что укусил и пнул сотрудника полиции.

В СК рассказали, что в январе 2019 года подвыпивший мужчина вышел на перекресток одной из улиц и стал мешать машинам. Сотрудники полиции попытались его усмирить, но в ответ услышали оскорбления. Правонарушитель замахнулся на полицейского, после чего на него попытались надеть наручники, передает РИА «Новости».

Но сдаваться мужчина не собирался и укусил полицейского за руку, а уже в отделе полиции пнул его ногой.

«В Кабанском районе вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в применении насилия в отношении представителя власти... Степанову с учетом рецидива преступлений назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в конце мая женщина покусала и избила двух полицейских в Московской области.