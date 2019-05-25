Женщина покусала и избила двух полицейских в Московской области

В Подмосковье на 32-летнюю женщину возбудили уголовное дело, ее подозревают в нападении на двух сотрудников полиции, после которого один из правоохранителей получил сотрясение мозга, сообщает ГСУ СК Московской области.

«Предварительно установлено, что 22 мая 2019 года подозреваемая, находясь в отделе полиции г.о. Ивантеевка МУ МВД России «Пушкинское», применила насилие в отношении двух сотрудников полиции, находящихся при исполнении ими должностных обязанностей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Участковый уполномоченный получил сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей и укусы, сотрудник патрульно-постовой службы – только укусы, отмечает СК.

В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – заключило ведомство.

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