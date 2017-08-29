Сексуальная инста-модель напала на сотрудника ГИБДД

Популярная в соцсетях модель Кира Майер подралась с сотрудником Госавтоинспекции на Пресненской набережной. У 24-летней девушки не оказалось прав.

Патруль остановил «Мерседес» Киры Майер в Москве на Пресненской набережной. Документы девушка показать не смогла – их у нее забрали в ноябре прошлого года.

«Майер лишили прав на 15 месяцев за оставление места ДТП», – сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что когда сотрудник полиции начал оформлять протокол, Кира стала вести себя неадекватно:

«Она кричала, вырывала бумаги, царапалась, брыкалась, проклинала гаишника до седьмого колена и пыталась уехать. Тщетно – инста-модель скрутили, арестовали на 5 суток, и теперь ей грозит уголовное дело за нападение на полисмена», – уточняет источник.

Публикация (@mayer_kira) 25 Фев 2018 в 8:19 PST

Ранее Госавтоинспекция оштрафовала стритрейсершу Мару Багдасарян на 15 тыс. рублей за езду на авто без водительских прав.