Мару Багдасарян наказали за езду без прав

Госавтоинспекция оштрафовала стритрейсершу Мару Багдасарян на 15 тыс. рублей за езду на авто без водительских прав.

«Багдасарян 3 апреля не прибыла в суд после того, как была задержана 31 марта на Ленинградском шоссе за управление автомобилем без водительского удостоверения. Ей было выписано постановление о штрафе в размере 15 тыс. рублей», – цитирует ТАСС источника в правоохранительных органах.

Telegram-канал Mash сообщает, что Багдасарян проехала на своем Mercedes всего несколько метров, после чего ее остановили полицейские. Отмечается, что девушка не получила наказание в виде 15 суток лишения свободы лишь потому, что ее водительское удостоверение аннулировано, то есть фактически она не получала права.

Ранее Багдасарян была задержана за рулем Mercedes в Москве, в отношении нее составлен административный протокол.

Напомним, в декабре 2016 года суд лишил прав Багдасарян, на нее также наложили штрафы на сотни тысяч рублей. Более того, в марте 2017 года суд сначала приговорил стритрейсершу к году исправительных работ за подделку больничного, а позже вынес решение о бессрочном лишении Багдасарян водительских прав по медицинским показаниям.