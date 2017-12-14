Лишенную прав Мару Багдасарян задержали за рулем в Москве

Пожизненно лишенная прав стритрейсерша Мара Багдасарян была задержана за рулем Mercedes в Москве, в отношении нее составлен административный протокол.

Багдасарян была задержана сотрудниками полиции ночью в субботу, 31 марта, на Ленинградском проспекте в Москве, сообщает «Интерфакс».

«При проверке по базам данных было установлено, что гражданка не имеет права управления транспортными средствами», – сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

В отношении стритрейсерши составлен административный материал по статье КоАП «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Напомним, в декабре 2016 года суд лишил прав стритрейсершу Мару Багдасарян, сумма штрафов которой к тому моменту достигла 144 тыс. рублей. Позднее она увеличилась еще на 75 тысяч.

В марте 2017 года суд сначала приговорил стритрейсершу к году исправительных работ за подделку больничного, а позже вынес решение о бессрочном лишении Багдасарян водительских прав по медицинским показаниям.

В конце июня Багдасарян пожаловалась на судебных приставов президенту России Владимиру Путину, а 6 ноября ее в очередной раз задержали в Москве за езду без прав.