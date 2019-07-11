На отца сестер Хачатурян завели уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении отца трех сестер Хачатурян, обвиняемых в его убийстве.

«Следственная группа СК России выделила в отдельное производство материалы в отношении Михаила Хачатуряна по факту совершения им преступлений в отношении своих дочерей. По мнению следствия, его действия должны быть квалифицированы по ст. 117, 132, 133 УК РФ (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера)», – сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.

Ранее адвокат заявлял, что против Хачатуряна могут возбудить уголовное дело посмертно за действия сексуального характера в отношении дочерей. Также сообщалось, что по данным посмертной экспертизы, отец сестер страдал от расстройства личности.

Учесть обстоятельства насилия Михаила Хачатуряна над дочерями призвалаи уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Напомним, летом 2018 года было найдено тело Михаила Хачатуряна на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи.

14 июня 2019 года Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца.