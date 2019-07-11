Названы сроки подписания документа об отмене роуминга между Россией и Белоруссией

В четверг посол Белоруссии в России Владимир Семашко, который прибыл с рабочим визитом в Новгородскую область, рассказал, когда может быть подписан документ по отмене роуминга между республикой и Россией.

«Эта тема (об отмене роуминга – прим. ВЗГЛЯД) уже давно обсуждается. Есть, если мне не изменяет память, прямое поручение президентов по роумингу до 15 сентября этого года подписать соответствующий документ – об отмене роуминга в общем плане», – приводит ТАСС слова Семашко.

«Там есть какие-то нюансы, но фактически и ваше министерство, и наше министерство информации и связи уже пришли к какому-то консенсусу. Если президенты поручают, то надо исполнять», – добавил посол Белоруссии.

По его словам, такой срок «точно есть».

Ранее Белоруссия сообщила о «большом прогрессе» в вопросе отмены роуминга между странами, несмотря на то, что процесс движется очень медленно.