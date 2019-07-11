Сыгравший Легасова актер удивился реакции россиян на сериал «Чернобыль»

Британский актер Джаред Харрис, сыгравший в сериале HBO «Чернобыль» академика Валерия Легасова, заявил, что не понимает, почему в России часть зрителей «обиделись» на ленту.

В интервью на передаче Larry King Now на RT актеру задали вопрос о том, как в России восприняли этот сериал.

«Здесь сложилась слегка странная ситуация. Скажем, в газете The Moscow Times о нем отозвались очень лестно. Высокую оценку дали и во многих СМИ Украины, где, собственно, и произошла авария. Однако российские политики выразили неодобрение, сославшись на то, что в сериале оскорбляют Советский Союз», – сказал Харрис.

Он отметил, что это обстоятельство его удивило, поскольку «это две совершенно разные страны».

Актер добавил, что, по слухам, в России планируют снять свой сериал по трагедии на ЧАЭС, в котором вину якобы возложат на ЦРУ.

«Ситуация немного странная. Я никак не пойму, почему в России обиделись на сериал, ведь это все равно, как если бы действующее правительство ЮАР оскорбилось из-за высказываний, относящихся к руководству страны времен апартеида. В современной России власть демократическая, то есть с Советским Союзом ее ничего не связывает», – сказал артист.

Напомним, сериал «Чернобыль» критиковали за искажение фактов. Так, один из ликвидаторов той аварии Евгений Шевченко рассказал, в чем создатели сериала «Чернобыль» обманули зрителей.

Партия «Коммунисты России» обратилась в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к сериалу «Чернобыль», партийцы обратились и в МВД, предложив возбудить уголовные дела в отношении создателей сериала и запретить им въезд в Россию.