Ликвидатор аварии на ЧАЭС опроверг ложь сериала «Чернобыль»

Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС Евгений Шевченко рассказал, в чем создатели сериала «Чернобыль» обманули зрителей.

Шевченко опроверг информацию о том, что людей не выпускали из города: «Люди из Припяти пешком уходили! Их никто не задерживал. Это же очевидец сказал: Виктор Федорович Мусиец. Командир».

Кроме того, Шевченко подчеркнул, что эвакуацию людей готовили с первых минут аварии, передает «360».

Шевченко написал две книги о трагедии 1986 года.

Напомним, другие ликвидаторы аварии также рассказали о своих впечатлениях о популярном американском сериале «Чернобыль».