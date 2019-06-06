Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал «Чернобыль»

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году рассказали о своих впечатлениях о популярном американском сериале «Чернобыль».

Участник ликвидации последствий аварии, председатель правления брянской областной организации инвалидов-чернобыльцев «Союз Чернобыль» Вячеслав Корнюшин заявил, что в сериале «много неточностей, слишком много придумано», передает РИА «Новости».

Например, «пьянок, показанных в фильме, не было». По его словам, «алкоголь был не нужен, просто наступало безразличие ко всему».

Корнюшин рассказал также, что вскоре на экраны выйдет российский сериал о Чернобыле, в котором, как он надеется, будет более достоверно изображена картина ликвидации аварии.

Он отметил, что на данный момент в Брянской области в живых осталось всего 350 из более чем 2,3 тыс. ликвидаторов, работавших в Чернобыле непосредственно на аварийном энергоблоке.

По официальным данным, из российских регионов Брянская область оказалась наиболее пострадавшей в результате катастрофы на АЭС: площадь загрязнения территорий составила 12,1 тыс. квадратных километров, 40% всех сельхозугодий, треть лесного фонда.

Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Аркадий Бессонов написал в Instagram, что в сериале «Чернобыль» есть нестыковки и киноляпы, «фильм, скорее, напоминает временами больше фильм ужасов, чем традиционную драму».

Однако, по мнению Бессонова, сериал «надо посмотреть, чтобы понять, что происходило в том далеком апреле 1986 года».

«Пока еще никто не снимал ничего подобного», – считает он.

Бессонов в 1987 году участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС, является ветераном боевых действий, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Он возглавлял управление МЧС по Ямалу, а в конце 2018 года был назначен заместителем главы региона.

В свою очередь председатель «Союза Чернобыль» в ЮФО Александр Филипенко заявил, что в сериале присутствует американская пропаганда. Кроме того, в сериале имеется ряд неточностей, а в некоторых случаях – грубой неправды.

«Когда началась эвакуация, взрослому населению действительно давали по 100 граммов водки, но нам категорически пить было запрещено. Это главная неточность», – пояснил он.

Он также указал на некоторые постановочные моменты в проведении дезактивации на месте аварии.

Однако сериал все же заслуживает просмотра, считает Филипенко: «В фильме рассказывают про героев. Говорят, что мы спасли не только Советский Союз, но и весь мир (...) Такой фильм должен быть показан всему миру».

Он отметил, что в сериале достаточно правильно показаны «житейские моменты», отношения, которые складывались между людьми, общая заинтересованность в ликвидации последствий аварии.

Филипенко также отметил, что у людей присутствовал «дух героизма». Например, когда он лично формировал первый полк гражданской обороны для ликвидации последствий аварии, ни один из 1200 человек не дезертировал, «люди шли туда сознательно, зная, что с ними будет».

Чернокожий ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Игорь Хиряк сказал, что посмотрел сериал – он считает, что это сугубо развлекательное ТВ-шоу, в котором нет «ничего особенного», передает телеканал «Звезда».

«Реалистичность есть, очень хорошая, создатели подошли к этому серьезно. Увидел узнаваемые места: это как родной город, в котором давно не был, но увидел снова», – сказал он.

К отсутствию в сериале темнокожих актеров, к чему придралась ранее британская сценаристка Карла Мэри Свит, чернобылец отнесся философски: «Это режиссер, это его видение. Как он хочет, так и показывает. Захотел показать – пусть показывает, не захотел – и не надо! Меня это никак не задевает, как, я думаю, и других людей. А то, что пошла такая шумиха, это все надуманное, кому-то нечем заняться».

Хиряк отметил, что не обладает выдающимися актерскими данными, но поучаствовал бы в съемках, если бы это не было так нереально.

Мини-сериал «Чернобыль» снял режиссер Йохан Ренк по сценарию Крейга Мазина, который изучал историю катастрофы, в том числе через воспоминания современников.

Зарубежный сериал высмеял журналист Максим Кононенко, а режиссер советского фильма о катастрофе на АЭС Владимир Бортко не стал смотреть «Чернобыль».

Кроме того, американские СМИ проанализировали сериал и рассказали о недостатках, допущенных при его создании. Пользователи Сети обнаружили в телефильме нелепую ошибку. В Германии раскритиковали сериал «Чернобыль».