Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал «Чернобыль»

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6 июня, четверг  |  Последнее обновление — 15:59  |  vz.ru
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Россия заставит украинцев больше платить за топливо

Жители Украины тревожно смотрят на ценники на заправкахФото: Александр Максименко/РИА Новости
В Киеве звучат тревожные прогнозы о том, как скажутся на экономике Украины ограничения на поставку из России нефтепродуктов – санкции, введенные Москвой с 1 июня. Угроза действительно существует и выражается она главным образом в росте цен на топливо. И все же в значительной мере проблемы с поставками бензина и дизтоплива Украина организовала себе сама.  Подробности...
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Стоит ли России верить в дружбу с Китаем

Владимир Путин встречает Си Цзиньпина в КремлеФото: kremlin.ru
Визит Си Цзиньпина в Россию носит статус государственного. Но как сказал, встречая его в Кремле, Владимир Путин, не так важен статус, сколько возможность еще раз встретиться. Два президента общаются более чем регулярно. Три десятка встреч за шесть лет – это абсолютный рекорд: за предыдущие 64 года отношений КНР и России было едва ли не меньше. Председатель КНР назвал Путина своим самым близким другом – но можно ли доверять словам о дружбе в межгосударственных отношениях? Подробности...
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Главными кораблями ВМФ останутся советские «старики»

Флагман Черноморского флота получил шанс на вторую жизньФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Ракетный крейсер «Москва», которому скоро исполнится 40 лет, останется в строю ВМФ России. До недавнего времени судьба флагмана Черноморского флота висела на волоске – предполагалось даже и вовсе списать его в утиль. Судя по тому, что крейсер сейчас после длительного перерыва вышел в море, ему еще предстоит послужить. Почему в итоге принято такое решение? Подробности...
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Бюрократы превращают Зеленского в Порошенко

Зеленский вынужден копировать внешнеполитические манеры Порошенко - возможно, сам того не желаяФото: Francois Lenoir/Reuters
Новый президент Украины Владимир Зеленский оказался плагиатором – он украл речь, да не у кого-нибудь, а у своего предшественника Петра Порошенко. Как такое произошло, кто подставил главу украинского государства и почему происходящее является не случайностью, а закономерной для Украины тенденцией? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Глобализация по-китайски

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Во время визита гигантской китайской делегации в Москву самым повторяемым словом было «доверие». Возможно ли доверие к китайцам – отдельный вопрос. Главная проблема – возможно ли в цифровую и сетевую эпоху доверие в принципе. Подробности...

Пушкин как огненный столп от России к Западу

Владимир Можегов, публицист
Сегодня 220 лет Пушкину. Хороший повод вспомнить о «нашем всем» не только как о поэте, но и как о мыслителе. Тем более он блестяще сформулировал, что есть Россия и какова ее роль в мире, заранее разрешив и нынешние споры. Подробности...
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Правильным ответом России на «Чернобыль» должен быть сериал «Хиросима»

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Американский сериал «Чернобыль» как-то неожиданно «зашел» русской аудитории. Несмотря на явные фактические ляпы, «Чернобыль» бьет рекорды просмотров как в бывшем СССР, так и в некоторых других странах. Подробности...
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      Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
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      Россию и Китай соединил новый мост

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            Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал «Чернобыль»

               6 июня 2019, 15:45
            Фото: «Чернобыль», HBO
            Текст: Наталья Ануфриева

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            Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году рассказали о своих впечатлениях о популярном американском сериале «Чернобыль».

            Участник ликвидации последствий аварии, председатель правления брянской областной организации инвалидов-чернобыльцев «Союз Чернобыль» Вячеслав Корнюшин заявил, что в сериале «много неточностей, слишком много придумано», передает РИА «Новости».

            Например, «пьянок, показанных в фильме, не было». По его словам, «алкоголь был не нужен, просто наступало безразличие ко всему».

            Корнюшин рассказал также, что вскоре на экраны выйдет российский сериал о Чернобыле, в котором, как он надеется, будет более достоверно изображена картина ликвидации аварии.

            Он отметил, что на данный момент в Брянской области в живых осталось всего 350 из более чем 2,3 тыс. ликвидаторов, работавших в Чернобыле непосредственно на аварийном энергоблоке.

            По официальным данным, из российских регионов Брянская область оказалась наиболее пострадавшей в результате катастрофы на АЭС: площадь загрязнения территорий составила 12,1 тыс. квадратных километров, 40% всех сельхозугодий, треть лесного фонда.

            Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Аркадий Бессонов написал в Instagram, что в сериале «Чернобыль» есть нестыковки и киноляпы, «фильм, скорее, напоминает временами больше фильм ужасов, чем традиционную драму».

            Однако, по мнению Бессонова, сериал «надо посмотреть, чтобы понять, что происходило в том далеком апреле 1986 года».

            «Пока еще никто не снимал ничего подобного», – считает он.

            Бессонов в 1987 году участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС, является ветераном боевых действий, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

            Он возглавлял управление МЧС по Ямалу, а в конце 2018 года был назначен заместителем главы региона.

            В свою очередь председатель «Союза Чернобыль» в ЮФО Александр Филипенко заявил, что в сериале присутствует американская пропаганда. Кроме того, в сериале имеется ряд неточностей, а в некоторых случаях – грубой неправды.

            «Когда началась эвакуация, взрослому населению действительно давали по 100 граммов водки, но нам категорически пить было запрещено. Это главная неточность», – пояснил он.

            Он также указал на некоторые постановочные моменты в проведении дезактивации на месте аварии.

            Однако сериал все же заслуживает просмотра, считает Филипенко: «В фильме рассказывают про героев. Говорят, что мы спасли не только Советский Союз, но и весь мир (...) Такой фильм должен быть показан всему миру».

            Он отметил, что в сериале достаточно правильно показаны «житейские моменты», отношения, которые складывались между людьми, общая заинтересованность в ликвидации последствий аварии.

            Филипенко также отметил, что у людей присутствовал «дух героизма». Например, когда он лично формировал первый полк гражданской обороны для ликвидации последствий аварии, ни один из 1200 человек не дезертировал, «люди шли туда сознательно, зная, что с ними будет».

            Чернокожий ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Игорь Хиряк сказал, что посмотрел сериал – он считает, что это сугубо развлекательное ТВ-шоу, в котором нет «ничего особенного», передает телеканал «Звезда».

            «Реалистичность есть, очень хорошая, создатели подошли к этому серьезно. Увидел узнаваемые места: это как родной город, в котором давно не был, но увидел снова», – сказал он.

            К отсутствию в сериале темнокожих актеров, к чему придралась ранее британская сценаристка Карла Мэри Свит, чернобылец отнесся философски: «Это режиссер, это его видение. Как он хочет, так и показывает. Захотел показать – пусть показывает, не захотел – и не надо! Меня это никак не задевает, как, я думаю, и других людей. А то, что пошла такая шумиха, это все надуманное, кому-то нечем заняться».

            Хиряк отметил, что не обладает выдающимися актерскими данными, но поучаствовал бы в съемках, если бы это не было так нереально.

            Мини-сериал «Чернобыль» снял режиссер Йохан Ренк по сценарию Крейга Мазина, который изучал историю катастрофы, в том числе через воспоминания современников.

            Зарубежный сериал высмеял журналист Максим Кононенко, а режиссер советского фильма о катастрофе на АЭС Владимир Бортко не стал смотреть «Чернобыль».

            Кроме того, американские СМИ проанализировали сериал и рассказали о недостатках, допущенных при его создании. Пользователи Сети обнаружили в телефильме нелепую ошибку. В Германии раскритиковали сериал «Чернобыль».


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