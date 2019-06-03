В сериале «Чернобыль» обнаружили нелепую ошибку

Пользователи Сети обнаружили в сериале телеканала HBO «Чернобыль» заметили памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы.

«Интересный момент в 4 серии сериала «Чернобыль». В кадре памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы», – написал пользователь Facebook Сергей Дода.

Речь идет о памятнике, установленном в Киеве в 2011 году. В тот период такого памятника там находиться не могло.

Ранее американские СМИ рассказали о недостатках сериала «Чернобыль». Сериал также высмеял журналист Максим Кононенко.