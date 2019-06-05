В Германии раскритиковали сериал «Чернобыль»

В немецкой прессе сообщили о прохладном приеме в Германии американского сериала «Чернобыль» от HBO; это связали с малой аудиторией, поскольку шоу транслировали на платном канале, и с внутренними противоречиями и несостыковками в самой ленте.

Сериал вышел в эфире платного телеканала Sky, у которого небольшой охват аудитории, пишет Deutsche Welle. Отмечается, что «Чернобыль» не вызвал бурной положительной реакции в прессе, однако основные газеты отметились публикациями на эту тему.

Журналистка Марлене Вайс (Marlene Weiss) в леволиберальной газете Süddeutsche Zeitung из Мюнхена назвала материал «Слишком много драмы за счет правды». Вайс, физик по образованию, полагает, что «Чернобыль» – это неудачная «драма-боевик».

По ее мнению, фильм сделан неплохо, он приводит «убедительную версию Украины 80-х», но его создатели допустили много лжи.

К примеру, Вайс раскритиковала эпизод, где член комиссии по расследованию причин аварии на ЧАЭС, советский ученый Валерий Легасов рассказывает партийному руководству о том, какие драматичные последствия может иметь катастрофа, или предрекает, «кто и когда мучительно умрет».

Менее разгромный материал сочинил обозреватель Аксель Вайдеман в консервативной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он похвалил находки сценариста и режиссера – черный дым над АЭС, падающий радиоактивный пепел и т.д.

При этом автор подчеркнул, что проверка фактов – самое слабое место «Чернобыля».

«Зачем постоянно указывается на опасность изотопа урана-235, хотя к загрязнению вокруг станции привели в основном изотопы цезия-137 и йода-131, – сериал не дает ответа», – отметил Вайдеман.

Автор рецензии в берлинской газете Welt am Sonntag Рихард Кеммерлингс в своей публикации отметил «гиперреализм» в изображении лучевой болезни, похвалил сериал за «контраст между красотой и ужасом», восхитился реконструкцией интерьеров и одежды.

Ранее о недостатках сериала сообщила американская газета The New York Times.