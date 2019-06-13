На создателей сериала «Чернобыль» потребовали завести уголовные дела

Партия «Коммунисты России» потребовала возбудить уголовные дела в отношении создателей сериала «Чернобыль» HBO и запретить им въезд в Россию, сообщили в пресс-службе Центрального Комитета КПКР.

«Между тем, если мы имеем чувство собственного достоинства, как народ и государство Россия должна дать сдачи изготовителям подобного сериала. <...> В отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала нужно возбудить уголовные дела по ст. 129 УК РФ за публичную клевету», – приводятся в материале слова главы исполкома ЦК КПКР Сергея Малинковича.

При этом в партии отмечают, что создателей сериала «не достать», однако «въезд в Россию им будет заказан, а там, бог знает, может, Куба или Китай их нам и выдадут по соглашению об экстрадиции», передает АГН «Москва».

Соответствующие обращения были направлены в Роскомнадзор и МВД.

Малинковича также заявил, что создатели сериала превратили трагедию на чернобыльской АЭС в «развесистую клюкву» и унизили память о людях, которые спасали соотечественников.

«Теперь эти господа должны понять, что стали злейшими врагами для народа России, который всегда обладал хорошей памятью», – добавил он.

По его мнению, в сериале есть ряд моментов, которые на самом деле не соответствуют действительности. Это, например, пьянство советских граждан, эпизод с пожарным, который поднял элемент реакторного графита и лишился руки, похороны погибших в цинковых гробах и так далее.

«Кошмарная сцена – когда на горожан упала умершая птица. Могло ли так быть на самом деле? Ответ однозначен – нет, так как Припять расположена в 3 километрах от станции. В соответствии с реальной информацией, птицы под воздействием излучения на самом деле умирали, но лишь в непосредственной близости от реактора (диапазон до 300 м)», – приводит пример Малинкович.

Мини-сериал «Чернобыль» снял режиссер Йохан Ренк по сценарию Крейга Мазина, в нем рассказывается об аварии на ЧАЭС в 1986 году.

Один из ликвидаторов той аварии Евгений Шевченко рассказал, в чем создатели сериала «Чернобыль» обманули зрителей.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что, вопреки сюжету американо-британского сериала «Чернобыль», он не принимал участия в судьбе Легасова.