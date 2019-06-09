Горбачев разоблачил ложь в сериале «Чернобыль»

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что вопреки сюжету американо-британского сериала «Чернобыль», он не принимал участия в судьбе первого замдиректора Курчатовского института и члена правительственной комиссии по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Валерия Легасова.

По сюжету сериала Горбачев лично дал указание не награждать Легасова званием Героя Соцтруда, после чего карьерный рост ученого остановился.

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» бывший руководитель советского государства отметил, что он не имел отношения к карьере атомщика.

«Я не давал указаний. А кто кроме меня даст? Это выдумки», – заявил он.

Горбачев сказал, что пока не смотрел сериал, так как проходит лечение в больнице.

Валерий Легасов занимался расследованием причин аварий на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Он представлял результаты работы комиссии на конференции экспертов МАГАТЭ в Вене и, как считают некоторые историки, разгласил ряд засекреченных сведений о происшествии.

Мини-сериал «Чернобыль» снял режиссер Йохан Ренк по сценарию Крейга Мазина. Проект стал самым популярным телепроектом в истории.

Между тем звучит немало критики в его адрес. Так, один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС Евгений Шевченко рассказал, в чем создатели сериала «Чернобыль» обманули зрителей.