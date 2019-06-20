Продюсер «Чернобыля» объяснил искажение фактов в сериале

Продюсер и сценарист сериала «Чернобыля» Крейг Мейзин прокомментировал заявления о том, что в фильме есть искажающие реальные события факты.

События, которые происходят в течение двух лет, было сложно поместить в рамки пятичасового экранного времени, заявил Мейзин в интервью ТСН.

Что касается самой сути фильма, то хронологию «Чернобыля» изменили с целью «максимально показать зрителю историю», и все неточности говорят о разном взгляде на случившееся.

Мейзин привел в пример момент падения вертолета в реактор. По его словам, время крушения было изменено сознательно, поскольку иначе этот эпизод не попал бы в сериал.

Кроме того, продюсер и сценарист «Чернобыля» комментируя эпизод с голыми шахтерами, заявил, что данный факт он вычитал в книге «Чернобыльская молитва» писательницы из Белоруссии Светланы Алексиевич.

Мейзин добавил, что фактические ошибки в сериале – это «не неточности, а разный взгляд на происходящее». По словам продюсера, при написании сценария он «использовал разные источники в поиске информации».

Также продюсер отметил, что, скорее всего, преувеличил масштабы второго взрыва, который мог бы произойти при попадании топлива из реактора в резервуар с водой.

Ранее партия «Коммунисты России» обратилась в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к сериалу «Чернобыль», партийцы обратились и в МВД, предложив возбудить уголовные дела в отношении создателей сериала и запретить им въезд в Россию.

Мини-сериал «Чернобыль» снял режиссер Йохан Ренк по сценарию Крейга Мазина, в нем рассказывается об аварии на ЧАЭС в 1986 году.

Один из ликвидаторов той аварии Евгений Шевченко рассказал, в чем создатели сериала «Чернобыль» обманули зрителей.