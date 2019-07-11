Предсказано изменение климата в Москве к 2050 году

Швейцарские ученые, смоделировавшие возможные погодные изменения в 520 крупных городах мира, выяснили, что средняя температура в Москве к 2050 году может подняться на 5,5 градуса Цельсия и станет такой, как сейчас, например, в Софии, пишут британские СМИ.

Как пишет The Guardian, ученые полагают, что с учетом 19 климатических переменных, в частности, температурных изменений и осадков, через три десятилетия в Лондоне (плюс 5,9 градуса) летом будет так же жарко, как сейчас в Барселоне. Мадрид станет жить по температурной шкале Марракеша в Марокко, а Стокгольм – Будапешта. Сразу на 8 градусов повысится температура в словенской Любляне.

По словам ученых, в городах по всей Европе летом и зимой станет теплее на 4,7 градуса и 3,5 градуса по Цельсию соответственно.

Напомним, 6 июля в крупнейшем городе Анкоридж американского штата Аляска была зафиксирована самая высокая температура воздуха – 32 градуса.