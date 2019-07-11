ВКС России провели учения над Японским морем

Над акваторией японского моря прошли совместные учения истребителей МиГ-31БМ, ракетоносцев Ту-22М3 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, сообщила пресс-служба ТОФ.

«Для практических действий самолеты были перебазированы из мест постоянной дислокации на оперативные аэродромы в Приморье. В ходе учений пара ракетоносцев ТУ-22М3 имитировала нанесение тактического удара крылатыми ракетами Х-22 по группировке надводных кораблей условного противника и выполнила постановку пассивных помех», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Два истребителя были подняты с аэродрома в окрестностях Владивостока и успешно перехватили бомбардировщики. На цель МиГи навел А-50.

Напомним, в мае корабли ТОФ провели совместные с Китаем морские учения.

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