Замминистра Лысогорский назвал ноту ОЗХО о химикатах на Украине театром абсурда

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что США и их союзники вопреки фактам продолжают обвинять Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, передает ТАСС.

По словам Лысогорского, представленная Украиной и распространенная нота технического секретариата является провокационной информацией. Он подчеркнул, что Россия проверяет достоверность этой информации и намерена сообщить о результатах через постоянное представительство России при ОЗХО.

«Могу сказать свои личные наблюдения по этому вопросу», – добавил замминистра, подчеркнув, что нота больше похожа на театр абсурда.

Ранее российская сторона направила более 30 нот в ОЗХО с доказательствами применения Украиной запрещенных химических веществ.

Постпред России при ОЗХО, посол в Нидерландах Владимир Тарабрин сообщал, что на фоне неудач украинской армии возросло количество возможных провокаций с использованием химического оружия, а Запад работает с техническим секретариатом ОЗХО, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия.