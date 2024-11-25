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Россия назвала ноту ОЗХО о химикатах на Украине театром абсурда
Замминистра Лысогорский назвал ноту ОЗХО о химикатах на Украине театром абсурда
Нота Организации о якобы применении токсичных химикатов на Украине напоминает театр абсурда и является необоснованной провокацией, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский на 29-й Конференции государств – участников ОЗХО.
Он подчеркнул, что США и их союзники вопреки фактам продолжают обвинять Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, передает ТАСС.
По словам Лысогорского, представленная Украиной и распространенная нота технического секретариата является провокационной информацией. Он подчеркнул, что Россия проверяет достоверность этой информации и намерена сообщить о результатах через постоянное представительство России при ОЗХО.
«Могу сказать свои личные наблюдения по этому вопросу», – добавил замминистра, подчеркнув, что нота больше похожа на театр абсурда.
Ранее российская сторона направила более 30 нот в ОЗХО с доказательствами применения Украиной запрещенных химических веществ.
Постпред России при ОЗХО, посол в Нидерландах Владимир Тарабрин сообщал, что на фоне неудач украинской армии возросло количество возможных провокаций с использованием химического оружия, а Запад работает с техническим секретариатом ОЗХО, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия.