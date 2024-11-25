  • Новость часаАдмирал Бауэр: НАТО обсуждает превентивные высокоточные удары по России
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    Как в Абхазии убирали президента и забор
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    Киев показал иностранным журналистам обломки «Орешника», но попросил молчать о них
    Стали известны последние слова пилота упавшего в Литве самолета
    Рябков: Никаких ограничений на развертывание «Орешника» нет
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    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.

    13 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Чем больше размышлений о будущем ребенке, тем сложнее на него решиться

    «Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие родители.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правый поворот Европы неостановим

    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.

    13 комментариев
    25 ноября 2024, 20:04 • Новости дня

    Стало известно о планах Ozon перерегистрации компании в Россию

    Стало известно о планах Ozon на редомициляцию компании с Кипра в Россию

    Tекст: Ольга Иванова

    Ozon вынесет на голосование акционеров вопрос о редомициляции с Кипра в Калининградскую область, чтобы зарегистрироваться в специальном административном районе в форме международной компании публичного акционерного общества.

    Как сообщает ТАСС, Ozon планирует обсудить вопрос о редомициляции компании с Кипра в Россию на собрании акционеров 27 декабря. Компания намерена зарегистрироваться в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области в форме международной компании публичного акционерного общества (МКПАО).

    Представители Ozon подчеркнули, что редомициляция не отразится на стабильности операционной деятельности компании, которая продолжит обработку и доставку заказов в привычном режиме. Важным аспектом остается поддержание интересов всех акционеров независимо от их юрисдикции.

    «Редомициляция предполагает полный перенос акционерной структуры компании в Россию, поэтому все акционеры Ozon будут участвовать в редомициляции на одинаковых основаниях независимо от даты приобретения ими бумаг Ozon и их юрисдикции», – сообщили в компании.

    На фоне изменений компания стремится укрепить свою позицию на российском рынке и адаптироваться к новым условиям, предлагая акционерам участие в процессе принятия ключевого решения о редомициляции. Это позволит Ozon действовать в более благоприятной правовой среде, соответствующей российскому законодательству.

    25 ноября 2024, 13:34 • Новости дня
    Появились сообщения об ударе ракетами ATACMS по аэродрому в Курской области
    Появились сообщения об ударе ракетами ATACMS по аэродрому в Курской области
    @ John Hamilton/U.S. Army/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили, сообщают Telegram-каналы.

    Атака произошла ночью, украинская сторона выпустила восемь ракет, семь из которых были сбиты средствами российской противовоздушной обороны, пишет РИАМО со ссылкой на Telegram-канал Fighterbomber.

    Пока неизвестно, какие цели преследовал киевский режим, поскольку авиации на этом аэродроме давно нет, а его поломка такими ударами невозможна.

    К текущему моменту в официальных сводках Минобороны нет информации об этой атаке по аэродрому. При этом губернатор Курской области Алексей Смирнов в 0.40 мск сообщал о ракетной опасности, ее отменили через шесть минут.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

    21 ноября президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. Он уточнил, что ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

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    25 ноября 2024, 10:40 • Новости дня
    В Киеве попросили Маска провести аудит расходов на украинскую энергетику

    Киевская журналистка Панченко призвала Илона Маска проверить расходы на энергетику Украины

    Tекст: Евгения Караваева

    Киевская журналистка Диана Панченко обратилась к Илону Маску в соцсети X с просьбой провести аудит расходов на энергозащиту Украины, которая потратила на это 4 млрд долларов.

    Киевская журналистка Диана Панченко в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) обратилась к Илону Маску с просьбой провести аудит затрат на энергетику Украины, сообщает РИА «Новости».

    Панченко подчеркнула, что на энергозащиту было потрачено 4 млрд долларов, и выразила обеспокоенность тем, что после российских ударов могут списать еще два миллиарда.

    «Илон Маск, пожалуйста, проведи аудит на Украине», – написала Панченко. Она также обратила внимание на назначение Мустафы Найема, который, по ее словам, сыграл ключевую роль в начале Евромайдана, на пост ответственного за энергобезопасность. Панченко считает Найема марионеткой Джорджа Сороса.

    Мустафа Найем после свержения Виктора Януковича избрался в Верховную раду от партии Петра Порошенко, но при президенте Зеленском перешел в исполнительные органы власти. В 2021 году занял пост заместителя Кубракова, а с января 2023-го возглавил Агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Это ведомство отвечало за защиту энергетических объектов.

    Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, жители Украины в ближайшую зиму могут остаться без тепла и света до 20 часов в сутки в случае продолжения ударов по энергетической инфраструктуре. Оптимистичный прогноз предполагает отключения света на 12 часов в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский Центр противодействия дезинформации предложил сценарий, по которому жители страны этой зимой могут остаться без тепла и света на значительное время в сутки. В частности, позже появилась информация о возможных отключениях электроэнергии на Украине до 20 часов в сутки.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    25 ноября 2024, 02:53 • Новости дня
    Журналисты изучили фрагменты ракеты «Орешник» в Днепропетровске

    Иностранные журналисты получили доступ к обломкам ракеты «Орешник» на «Южмаше»

    Журналисты изучили фрагменты ракеты «Орешник» в Днепропетровске
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Иностранные журналисты исследовали обломки российской ракеты «Орешник» на заводе «Южмаш» в Днепропетровске, где фрагменты хранятся в специальном ангаре для дальнейшего изучения, сообщило Reuters.

    Иностранные журналисты получили доступ к обломкам российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», которая ранее поразила завод «Южмаш» в Днепропетровске. Из соображений безопасности СМИ попросили не раскрывать точное местоположение объекта, пишет «Коммерсант».

    Сообщается, что на данный момент фрагменты ракеты находятся в специальном ангаре, где будет проведена тщательная экспертиза. Украинские эксперты планируют использовать данные обломки для изучения цепочек поставок российской армии и производства ракеты.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям. Как отметили в Минобороны, ракета «Орешник» была использована в безъядерном исполнении и все ее боевые блоки достигли цели. После этого СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».

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    25 ноября 2024, 17:56 • Новости дня
    Адмирал Бауэр: НАТО обсуждает превентивные высокоточные удары по России
    Адмирал Бауэр: НАТО обсуждает превентивные высокоточные удары по России
    @ Lukas Balandis/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Североатлантического альянса рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооруженного конфликта, заявил глава Военного комитета блока адмирал Роб Бауэр.

    По словам Бауэра, такой шаг рассматривается как ответная мера в случае вооруженного нападения России на страны НАТО, передает РИА «Новости».

    Во время конференции, проходящей в Брюсселе, Бауэр подчеркнул необходимость восполнения операционных запасов оружия и увеличения инвестиций в системы противовоздушной обороны и высокоточные удары. «Мы изменили свое отношение к концепции оборонного альянса. Гораздо грамотнее не ждать нападения, а нанести первый удар по пусковым установкам в России», – заявил он.

    Ключевым элементом новой стратегии, по словам Бауэра, должна стать комбинация высокоточных ударов, способных вывести из строя системы, которые потенциально могут быть использованы для нападения на страны альянса.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил страны НАТО в участии в полномасштабной войне против России после ракетных ударов по Курской и Брянской областям. Президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус также заявил, что украинский конфликт перестал быть региональным.

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    25 ноября 2024, 10:53 • Новости дня
    Financial Times: На выборах в Румынии произошло политическое землетрясение
    Financial Times: На выборах в Румынии произошло политическое землетрясение
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Выступающий за союз с Россией Кэлин Георгеску выиграл первый тур президентских выборов в Румынии, что вызвало «политическое землетрясение» в стране, пишет The Financial Times.

    Георгеску, ранее связанный с радикальной националистической партией АУР, участвовал в выборах как независимый кандидат и не считался фаворитом. Однако по результатам голосования он набрал 23% голосов, в то время как премьер-министр Марчел Чолаку – 19%, пишет Financial Times.

    «Сегодня голос – это молитва за нацию. Я проголосовал за обиженных, униженных, за тех, кто чувствует, что они не важны в этом мире», – заявил Георгеску в соцсети.

    Эксперт из Орхусского университета в Дании Костин Чобану назвал это событие «политическим землетрясением», отмечая, что победа Георгеску в первом туре была непредсказуемой и перевернула политический порядок.

    Издание отмечает, что Георгеску, известный своими пророссийскими позициями, ранее ставил под сомнение членство Румынии в НАТО и высказывался против размещения противоракетного щита в стране. Он также выражал восхищение президентом России Владимиром Путиным, называя его одним из немногих «истинных лидеров» в мире.

    На данный момент Георгеску предстоит участвовать во втором туре выборов, который состоится через две недели. В случае победы он получит право назначать премьер-министра, играть ключевую роль в формировании коалиций и принятии решений по вопросам безопасности и внешней политики.

    Напомним, сторонник союза с Россией Георгеску обошел Чолаку на президентских выборах в Румынии.

    Политолог Рар, комментируя эти выборы, заявил, что либеральная идеология ЕС не может справиться с современными вызовами.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что либералы могут потерять власть еще в одной стране Европы.

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    25 ноября 2024, 10:31 • Новости дня
    Пушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ в Курахово
    Пушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ в Курахово
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска в Курахово в ДНР активно прорывают оборону украинских сил, и власти региона ожидают позитивных известий, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    По его словам, российские войска в Курахово, расположенном в Донецкой народной республике, продолжают наступление, рассекая оборону украинских сил, передает РИА «Новости».

    Пушилин сообщил о уверенности в скором получении позитивных новостей из региона. Он отметил важность освобождения Кураховки, так как оттуда велись наиболее интенсивные обстрелы Донецка, особенно Петровского района, а также осуществлялся запуск беспилотников.

    Он добавил, что бои в этой местности продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России выбили украинские войска с северного берега Кураховского водохранилища, а глава ДНР Денис Пушилин посетил населенный пункт Кураховка, недавно освобожденный от ВСУ, и выразил надежду на скорое освобождение Курахово.

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    25 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет
    Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки успешно перехватили восемь баллистических ракет, сообщило Минобороны.

    Кроме восьми баллистических ракеты, уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США, сообщается в Telegram-канале ведомства. В дополнение к этому, силы ПВО также перехватили 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    На прошлой неделе Вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Кроме того, агентство Bloomberg сообщало о применении дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь российской территории, на этом фоне появилась информация об ударе по исторической усадьбе Марьино князей Барятинских в Курской области.

    В понедельник Telegram-каналы сообщили, что украинские военные якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили.

    В четверг президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

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    25 ноября 2024, 11:39 • Новости дня
    Основатель ЧВК Blackwater оценил шансы Украины вернуть территории

    Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил об отсутствии шансов у Украины вернуть утраченные территории

    Основатель ЧВК Blackwater оценил шансы Украины вернуть территории
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил, что у Киева нет шансов вернуть утраченные территории на востоке Украины, включая Крым, и подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта, надеясь на действия Дональда Трампа.

    По его словам, Украина не сможет вернуть утраченные территории на востоке страны, сообщает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News Принс отметил, что особенно маловероятно возвращение Крыма. Он подчеркнул необходимость завершения украинского конфликта в кратчайшие сроки.

    По его мнению, избранный президент США Дональд Трамп должен приступить к решению этого вопроса с первых дней своего пребывания у власти. Принс выразил надежду на то, что Трамп проявит активность в разрешении конфликта между Украиной и Россией.

    Принс также критиковал решение нынешнего президента Джо Байдена о разрешении использования американских ракет для ударов вглубь России. Он считает это крайне безответственным шагом. В ответ на это, Россия запустила баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд, что, по мнению Принса, стало сигналом для Запада о недопустимости продолжения конфликта в прежнем ключе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор выразил мнение, что Украина не сможет вернуть утраченные территории, в том числе Крым, из-за отсутствия у нее достаточной военной силы и внешнего давления на Россию. В другой статье сообщалось, что Зеленский признал невозможность вернуть Крым и выйти на границы 1991 года.

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    25 ноября 2024, 13:27 • Новости дня
    Посол России заявил об устроенной ВСУ «кровавой бане» в Селидово

    Мирошник: ВСУ устроили «кровавую баню» в Селидово, пытаясь повторить провокацию в Буче

    Посол России заявил об устроенной ВСУ «кровавой бане» в Селидово
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ начали расстреливать мирных жителей в Селидово за два дня до прихода российских войск, следственные органы РФ будут разбираться с доказательствами, сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, после того как на Западе заговорили о мирных переговорах, в Украине начали готовить «Бучу-2», но уже в Селидово, передает РИА «Новости».

    Эвакуированные из Селидово мирные жители свидетельствуют о расстреле десятков граждан, включая семьи с детьми, пенсионеров и женщин. Мирошник отметил, что преступления совершались за два-три дня до прихода российских войск. По его словам, киевский режим пытался создать «картинку» для западной прессы, однако российские войска успели вмешаться.

    Очевидцы сообщают, что среди нападавших были польские наемники. Люди боялись выходить из домов, поскольку тела убитых оставались на улицах до прихода российских войск. По словам одного из очевидцев, все были в одинаковой форме, а действия направлены на обвинение России.

    29 октября российские подразделения освободили город Селидово в Донецкой народной республике.

    Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев заявил газете ВЗГЛЯД, что в Селидово ВСУ при отступлении расстреляли более 100 мирных граждан, свидетельства преступлений зафиксированы и переданы правоохранительным органам.

    Также при отступлении из Селидова ВСУ заминировали колодцы и подходы к скважинам, что лишает местных жителей доступа к воде.

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    25 ноября 2024, 10:35 • Новости дня
    Пассажиры загоревшегося SSJ-100 в Анталье решили подать иск против «Азимута»

    Пассажиры загоревшегося SSJ-100 в Анталье решили подать коллективный иск к «Азимуту»

    Пассажиры загоревшегося SSJ-100 в Анталье решили подать иск против «Азимута»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в Анталье, подали коллективный иск против авиакомпании «Азимут», сообщила пассажирка рейса.

    Пассажиры рейса Сочи – Анталья, на борту которого произошел пожар после посадки, подали коллективный иск против авиакомпании «Азимут», пишут «Известия».

    Как рассказала одна из пассажиров, возгорание произошло спустя минуту после резкого приземления самолета. По ее словам, она вышла первая из самолета и смогла запомнить происходящее. «Пожарные прибыли быстро, нам повезло», – рассказала она.

    Женщина сообщила, что люди на борту испытали шок от инцидента и теперь намерены обратиться в суд, требуя ответственности от авиакомпании за случившееся.

    Ранее вечером в воскресенье следовавший из Сочи в Анталью самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку из-за сильного сдвига ветра.

    В результате нештатного приземления на борту вспыхнул пожар. Командир принял решение эвакуировать 89 пассажиров и всех членов экипажа по надувным трапам.

    Генконсульство России в Анталье совместно с турецкой стороной и авиакомпанией «Азимут» оказало помощь пассажирам самолета, предоставив питание и размещение в гостинице.

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    24 ноября 2024, 22:02 • Новости дня
    В Раде заявили о возвращении 150 тыс. жителей Донбасса с Украины в Россию

    Около 150 тыс перемещенных лиц вернулись с Украины, включая 70 тыс. в Мариуполь

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Верховной рады Максим Ткаченко заявил о возвращении около 150 тыс. временно перемещенных лиц, включая 70 тыс. в Мариуполь, из-за отсутствия должной помощи на Украине.

    Депутат украинского парламента Максим Ткаченко заявил, что жители Мариуполя и других территорий, вошедших в состав России, возвращаются домой с Украины, где они находились в статусе временно перемещенных лиц, передает ТАСС. По словам депутата, уже около 150 тыс. таких лиц вернулись, из них примерно 70 тыс. в Мариуполь.

    Ткаченко назвал эти цифры «ужасающими» для Киева, указывая на неудовлетворительные условия для перемещенных из Донбасса и Новороссии. По словам депутата, на подконтрольной Украине территории временные переселенцы сталкиваются с нехваткой жилья, социальной поддержки, компенсаций и рабочих мест.

    Депутат отметил, что украинские работодатели зачастую скептически относятся к этой категории людей, предлагая им преимущественно низкооплачиваемые вакансии.

    Напомним, накануне вице-премьер Хуснуллин заявил, что до конца текущего года будет утверждена масштабная программа восстановления Донецка, которая включает капитальный ремонт жилья и модернизацию инфраструктуры.

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    24 ноября 2024, 22:35 • Новости дня
    Российский Superjet загорелся при посадке в Анталье

    Авиалайнер Sukhoi Superjet 100-95LR компании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье

    Российский Superjet загорелся при посадке в Анталье
    @ Leonid Faerberg/ Transport Photo/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    При посадке в аэропорту Антальи загорелся самолет Sukhoi Superjet 100-95LR российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Сочи.

    Как передает РИА «Новости», при посадке в аэропорту Антальи загорелся самолет Sukhoi Superjet 100-95LR, выполнявший рейс из Сочи.

    По предварительной информации, возгорание началось в одном из двигателей лайнера. Наземные службы аэропорта оперативно начали борьбу с огнем и сумели быстро справиться с возгоранием.

    По информации телеканала HaberGlobal, находившиеся на борту 79 пассажиров были эвакуированы.

    Из-за инцидента взлетно-посадочная полоса, на которую совершил посадку самолет, была временно закрыта.

    Напомним, этим летом в Подмосковье разбился самолет Sukhoi Superjet-100.

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    25 ноября 2024, 14:22 • Новости дня
    Кадыров рассказал о ставшем кошмаром для ВСУ бойце-украинце

    Кадыров: Отряд «Ахмат» под командованием Хохла стал кошмаром для ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил отряд спецназа «Ахмат» под руководством украинца по прозвищу Хохол за успешные операции на фронте против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что отряд спецназа «Ахмат», возглавляемый командиром с позывным Хохол, стал серьезной проблемой для ВСУ. По словам главы Чечни, Хохол, будучи украинцем по национальности, изменил свои взгляды после трагического инцидента, связанного с обстрелом детского пляжа в Донецкой народной республике.

    «Этот инцидент стал для него поворотным моментом и заставил задуматься о том, что происходит в его родной стране», – сообщил Кадыров.

    Он рассказал, что в 2022 году Хохол решил добровольно отправиться на фронт после начала специальной военной операции. Он прошел подготовку в Российском университете спецназа, где приобрел необходимые навыки и знания для выполнения сложных задач. Сейчас Хохол командует одним из самых эффективных подразделений спецназа «Ахмат» на линии фронта, отметил Кадыров.

    Подразделение под руководством Хохла успешно выполняет задачи на сложнейших участках фронта, отметив немало достижений в борьбе с украинскими националистами, подчеркнул глава Чечни. Кадыров выразил гордость за таких бойцов и пожелал им удачи и успехов в службе на благо России.

    Напомним, бойцы спецназа «Ахмат» захватили в Курской области тяжелый украинский дрон-камикадзе «Мамонт», который способен летать в плохую погоду с четырьмя килограммами взрывчатки. Ранее командир бронегруппы сводной артгруппы «Пресса» с позывным Сальза рассказал, что Киев отправил спецподразделение беспилотников для уничтожения спецназа «Ахмат» в Курской области, но их миссия завершилась неудачей. Боец отряда под командованием «Каштана» рассказывал, что боевики ВСУ предпочитают избегать столкновений с штурмовыми группами «Ахмат» в Курской области.

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    25 ноября 2024, 00:46 • Новости дня
    Более 20 самолетов экстренно сели в Турции после пожара на борту российского SSJ

    Пожар на борту Sukhoi Superjet в Анталье привел к посадке более 20 самолетов в Турции

    Более 20 самолетов экстренно сели в Турции после пожара на борту российского SSJ
    @ Sergey Elagin/ Business Online/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Более двадцати самолетов были вынуждены совершить посадку в разных городах Турции после пожара, который произошел на борту российского самолета Sukhoi Superjet 100-95LR в аэропорту Антальи.

    Как сообщило РИА «Новости», в связи с пожаром на борту самолета Sukhoi Superjet 100-95LR аэропорт Антальи прекратил прием рейсов до 3:00 мск. Вылеты осуществляются с взлетно-посадочной полосы, предназначенной для военных рейсов.

    В результате временного закрытия аэропорта Антальи, более 20 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты Турции.

    В частности, рейсы из Стамбула авиакомпаний Pegasus и BBN были перенаправлены в аэропорт Даламана. Самолет Turkish Airlines вернулся обратно в Стамбул. В Измире, расположенном почти в 500 километрах от Антальи, приземлились рейсы SunExpress из Бурсы, Брюсселя, Франкфурта, Берлина и Варшавы.

    Напомним, вечером в воскресенье следовавший из Сочи в Анталью Sukhoi Superjet 100-95LR совершил жесткую посадку из-за сильного сдвига ветра. В результате нештатного приземления на борту лайнера вспыхнул пожар. Командир экипажа принял решение эвакуировать 89 пассажиров и шестерых членов команды по надувным трапам.


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    25 ноября 2024, 18:22 • Новости дня
    Стали известны последние слова пилота упавшего в Литве самолета

    Экипаж упавшего в Литве самолета запрашивал посадку по приборам перед крушением

    Стали известны последние слова пилота упавшего в Литве самолета
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экипаж самолета DHL, разбившегося в Литве, запрашивал разрешение на посадку по приборам у диспетчеров, согласно имеющейся аудиозаписи.

    Как передает РИА «Новости», в распоряжении оказалась аудиозапись, на которой экипаж самолета DHL, упавшего в Литве, запрашивал у диспетчеров разрешение на заход на посадку по приборам. Один из пилотов обратился с просьбой: «Диспетчеры, можете, пожалуйста, подтвердить, может ли 18D использовать систему захода на посадку по приборам кабины пилота (ILS)?»

    Система ILS, или курсо-глиссадная система, представляет собой один из методов захода на посадку. Она использует две радиостанции для определения курса и глиссады самолета, что позволяет настроить радиооборудование на нужную частоту. Это помогает экипажу точно определить положение самолета в пространстве и выполнить посадку.

    Напомним, в Литве грузовой самолет компании DHL потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса, пилот погиб. Проводится расследование, по предварительным данным, причиной стали технические неполадки. Власти Вильнюса решили ввести режим чрезвычайной ситуации. Позже СМИ опубликовали переговоры диспетчеров при крушении самолета в Литве.

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