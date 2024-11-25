Стало известно о планах Ozon перерегистрации компании в Россию

Стало известно о планах Ozon на редомициляцию компании с Кипра в Россию

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, Ozon планирует обсудить вопрос о редомициляции компании с Кипра в Россию на собрании акционеров 27 декабря. Компания намерена зарегистрироваться в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области в форме международной компании публичного акционерного общества (МКПАО).

Представители Ozon подчеркнули, что редомициляция не отразится на стабильности операционной деятельности компании, которая продолжит обработку и доставку заказов в привычном режиме. Важным аспектом остается поддержание интересов всех акционеров независимо от их юрисдикции.

«Редомициляция предполагает полный перенос акционерной структуры компании в Россию, поэтому все акционеры Ozon будут участвовать в редомициляции на одинаковых основаниях независимо от даты приобретения ими бумаг Ozon и их юрисдикции», – сообщили в компании.

На фоне изменений компания стремится укрепить свою позицию на российском рынке и адаптироваться к новым условиям, предлагая акционерам участие в процессе принятия ключевого решения о редомициляции. Это позволит Ozon действовать в более благоприятной правовой среде, соответствующей российскому законодательству.