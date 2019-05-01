Корабли ТОФ вышли в море на совместные с Китаем морские учения

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел в море для совместной с военно-морскими силами Китая отработки навыков во время учений «Морское взаимодействие-2019», сообщила пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

Согласно плану учения отряд боевых кораблей ТОФ в составе флагмана флота Гвардейского ракетного ордена Нахимова крейсера «Варяг», больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц», корвета «Совершенный», спасательного судна «Игорь Белоусов» и среднего морского танкера «Иркут» завершил визит в Циндао и вышел в море для отработки совместных с ВМС Китая практических задач, передает ТАСС.

На причале состоялась торжественная церемония проводов российского и китайского отрядов боевых кораблей. С 1 по 4 мая корабли двух стран отработают совместные действия в море.

Всего в маневрах примут участие 15 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также самолеты, вертолеты и подразделения морской пехоты.

Учения направлены на повышение уровня управления совместными действиями по обороне на море и призвано развивать способность флотов по совместному противодействию угрозам безопасности.

Напомним, отряд кораблей ТОФ прибыл в Китай в понедельник.

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