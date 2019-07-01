В США сообщили о нештатной ситуации с РД-180 на Atlas-5

В 2018 году при запуске ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, сообщила представитель пресс-службы американской компании United Launch Alliance Джули Арнольд.

Арнольд заявила, что положение «двигателя немного отклонилось» от заданного системой управления, но на запуск это «не повлияло», ракета стартовала «полностью успешно», а «полезная нагрузка была выведена на расчетную орбиту.

В дальнейшем подобные ситуации не повторялись», передает РИА «Новости».

В ULA подчеркнули «100-процентную успешность» 79 полетов Atlas-5 с РД-180.

Напомним, в кабмине заявили о зависимости космической программы США от России.

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