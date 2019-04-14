В кабмине заявили о зависимости космической программы США от России

США не станут накладывать санкции на НПО «Энергомаш» и российские ракетные двигатели РД-180, так как американская ракетно-космическая промышленность зависит от российского оборудования, заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Зачем же вводить санкции против двигателей, если от этого зависит их космическая программа? Они же не сумасшедшие в этом плане», – передает его слова ТАСС.

В начале апреля Пентагон подтвердил установленные Конгрессом США сроки отказа от использования российских ракетных двигателей, однако гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS заявил, что РД-180 будет закупаться Вашингтоном как минимум до 2023-2024 годов.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также говорил, что некоторые страны НАТО интересуются приобретением российских двигателей для космических ракет-носителей.