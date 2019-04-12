Рогозин заявил об интересе ряда стран НАТО к российским двигателям для ракет

Некоторые страны Североатлантического альянса интересуются приобретением российских двигателей для космических ракет-носителей, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Сейчас есть и иные государства (кроме США), в том числе и страны НАТО, которые заинтересованы в приобретении ракетных двигателей в России», – сказал он, передает ТАСС.

Рогозин назвал хорошим показателем то, что «в условиях санкций, давления, тем не менее, высокотехнологичный экспорт у России существует, и именно в части ракето- и двигателестроения». «Мы по-прежнему сохраняем мировое лидерство. Этим надо дорожить, потому что это приносит стране прибыль», – добавил глава Роскосмоса.

В начале апреля Пентагон подтвердил установленные Конгрессом США сроки отказа от использования российских ракетных двигателей. В то же время гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер заявлял, что РД-180 будет закупаться Соединенными Штатами по меньшей мере до 2023-2024 годов.