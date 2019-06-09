В Польшу переброшен самолет США для наступательных РЭБ-операций

Самолет EC-130H Compass Call военно-воздушных сил Соединенных Штатов прибыл на авиабазу Кшесины в Польше.

Самолет будет задействован в совместных учениях с польскими военными, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сайта американских ВВС в Европе.

Воздушное судно приписано к 55-й группе электронной борьбы, которая базируется в Дэвис-Монтан (штат Аризона).

Американские военные называют ЕС-130H Compass Call «тактической системой вооружения», которая используется для подавления средств радиоэлектронной борьбы. Самолет располагает наступательными системами для атак на электронную инфраструктуру противника.

Состоит на вооружении ВВС США с 1983 года, принимал участие в операциях в Косово, Ираке, Сербии, Афганистане.

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