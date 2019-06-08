Экс-супруг осужденной в США Осиповой предложил совместную опеку над детьми

Бывший муж российской гражданки Богданы Осиповой, осужденной в США, сообщил, что предлагает ей совместную опеку над детьми.

Он заверил, что не пытается «изолировать детей от матери», так как «в жизни детей должны быть оба родителя», передает РИА «Новости».

На суде Мобли потребовал от суда дать матери его детей максимальный срок.

Адвокат Оксана Соколова, которую Мобли три недели назад попросил стать посредником, подтвердила, что мужчина предлагал совместную опеку.

Соколова предложила вариант, при котором за матерью останется 51% опекунства. По словам адвоката, Мобли «был готов дать даже гораздо больше». Также он дал согласие на обеспечительные меры, на которых настаивала Соколова, поскольку стороны друг другу не доверяли.

Однако сторона Осиповой плохо шла на контакт, сказала Соколова.

Она подчеркнула, что не получала денег от Мобли, а «хотела помочь детям».

Российский адвокат Мобли Алексей Волосюк рассказал, что «все моменты были озвучены и предложены» родственникам Осиповой, но были восприняты «скептически».

Опекун детей, тетя Осиповой Елена Полякова подтвердила предложение Мобли. Она сообщила, что мужчина отверг встречное предложение – освободить Осипову до приезда детей в США. Полякова не исключает, что обратиться к Соколовой Мобли посоветовал посол США в России Джон Хантсман. По словам Поляковой, ни она, ни сама Осипова не были против встречи с Соколовой, но та не смогла связаться с адвокатами россиянки.

Полякова рассказал, что Мобли отказался дать «письменные гарантии, что Богдана будет выпущена до прибытия (детей) в Америку»