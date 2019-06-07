Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для прочистки труб

PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин сообщил, что семья продюсера, который находится в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, решила подать в суд на производителя средства для прочистки труб «Крот».

«Уже принято принципиальное решение по этому поводу. Поскольку Бари Каримович сейчас не в состоянии заниматься такими вопросами, его супруга, Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск на ООО «АМС Медиа» – производителя жидкого средства «Крот. Чистые трубы», выпущенного под брендом «Золушка». Именно эти данные указаны на бутылке очистителя труб», – заявил Вадим Горжанкин агентству городских новостей «Москва».

По его словам, родственники продюсера убеждены в том, что Алибасов глотнул из бутылки и получил серьезные ожоги желудка, пищевода и верхних дыхательных путей по вине производителя «Крота».

PR-директор пояснил, что в тот момент Алибасов, у которого плохое зрение, был без очков.

«В ближайшее время будет определена сумма компенсации ущерба, причиненного здоровью Б.Алибасова, и иск направят в суд. Близкие Бари Каримовича надеются, что с помощью него они смогут уберечь многих людей, особенно детей, от таких трагических случайностей», – добавил Горжанкин.

Помощник продюсера Сергей Моцарь, который после инцидента вызвал скорую помощь, отметил, что бутылка со средством внешне напоминает питьевой йогурт, а жидкость не имеет резкого химического запаха.

«Крышка не имеет дополнительного фиксатора, как у других опасных для организма жидкостей, используемых в сантехнических целях», – сказал Моцарь, уточнив, что Алибасов иногда пьет йогурты, поэтому мог перепутать «Крот» с этим напитком. Однако выяснить это пока невозможно, так как продюсер находится в состоянии медикаментозного сна, а во время госпитализации было не до этого.

Ранее адвокат Сергей Жорин разместил в интернете фотографию с репетиции похорон продюсера.

Напомним, 4 июня Алибасова госпитализировали после того, как он случайно выпил жидкость для прочистки труб, продюсер попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Позже появились сведения о его смерти, но пресс-секретарь опроверг их. Также сообщалось, что в реанимации Бари Алибасов переписал завещание.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что делать, если человек выпил бытовую химию.