Алибасов переписал завещание в реанимации

Продюсер Бари Алибасов, оказавшийся в больнице после того, как перепутал сок с жидкостью для прочистки труб, внес изменения в ранее составленное завещание.

По словам пиар-менеджера продюсера Вадима Горжанкина, для этих целей к Алибасову специально пропустили в палату нотариуса, передает РИА «Новости».

«Элитную недвижимость в доме в Мерзляковском переулке Бари Каримович оставляет своему сыну, которого также зовут Бари. Это девятикомнатная квартира общей площадью 220 кв. м с дорогим дизайнерским ремонтом, а также еще две квартиры в том же доме площадью порядка 100 кв. м каждая», – сказал Горжанкин.

Супруга продюсера Лидия Федосеева-Шукшина, на которой Алибасов женился в 2018 году, получит землю в Подмосковье стоимостью около 500 тыс. долларов. Также она получит доли в проектах мужа, которые оцениваются в два млн долларов.

Авторские права на творческое наследие группы «На-На» получат ее участники Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин. Помощник продюсера Сергей Моцарь был удостоен чести забрать домой канадского сфинкса по кличке Чуча.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании, которое Бари Алибасов написал семь лет назад.

Накануне стало известно, что продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов отравился химикатами, перепутав воду и средство для прочистки канализационных труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, желудка второй степени и дыхательных путей. Продюсер находится в тяжелом состоянии.

Токсиколог рассказал газете ВЗГЛЯД о последствиях отравления жидкостью для прочистки труб.