Адвокат Алибасова опубликовал фото с репетиции похорон продюсера

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7 июня, пятница  |  Последнее обновление — 14:59  |  vz.ru
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За войну с «русской угрозой» эстонцы заплатят по повышенному тарифу

В провале энергетической политики Эстонии виноваты Евросоюз и сама Эстония Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Эстонская электроэнергетика еле сводит концы с концами. Это уже стоило работы примерно 0,5 тыс. сотрудников местной госкомпании, и еще 1,3 тыс. могут скоро ее потерять. И во всем этом винят исключительно Россию. Чем же так не угодила эстонским политикам российская электроэнергия? И кто на самом деле виноват в провале энергетической политики в Эстонии?  Подробности...
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Почему Путин похвалил Черчилля за Сталина

Уинстон Черчилль в гостях у Иосифа СталинаФото: ASSOCIATED PRESS/Official
British Photograph/ТАСС
На встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств Владимир Путин заявил о необходимости при оценке угроз и опасностей для мира исходить из существующих реалий – и привел в пример Уинстона Черчилля. Что имел в виду президент России и что он хочет дать понять Западу, напоминая об изменчивом отношении английского политика к СССР?  Подробности...
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Как российские добровольцы повлияли на ход войны в Донбассе

Добровольцы из России составляют яркую, но незначительную боевую силу в Донбассе Фото: Maxim Zmeyev/Reuters
В эти дни исполняется пять лет со дня появления в прессе понятия «российский доброволец в Донбассе» – тех самых людей, которых украинская пропаганда называет «оккупантами» и «наемниками». Иначе говоря, россиян, приехавших в Донбасс воевать. Кто были эти люди на самом деле, какое влияние они оказали на ход гражданской войны на Украине и как это движение менялось со временем? Подробности...
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Белоруссии нужна антироссийская Украина

«Беларусь всегда будет предпочитать проевропейское правительство Украины пророссийскому»Фото: Gleb Garanich/Reuters
Минск оказался главным победителем российско-украинского конфликта, о чем теперь прямо говорят белорусские эксперты. Более того, в интересах Александра Лукашенко, чтобы этот конфликт продолжался максимально долго, а Киев всегда был нацелен на ЕС, а не на Россию. Чем именно война в Донбассе помогла Белоруссии?  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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То, что сделала Соболь с Симоньян – это террор

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Увидев вчера видео с Маргаритой Симоньян в ленте, любой нормальный человек вздрогнул бы. А потом наверняка захотел бы плюнуть мадам Соболь в лицо или просто дать пощечину со словами «Девочка, проснись». Но мадам не проснется. Подробности...
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Опорные точки новейшей истории России

Андрей Бабицкий, журналист
Я гражданин великой страны. И это знание наполняет меня гордостью и любовью к своему народу. Мне очень нравится сегодняшняя Россия, хотя живу я в Донецке. Но это тоже Россия. Может даже немного больше, чем та, которая в Москве. Подробности...
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Экологический активизм как новая угроза стране

Сергей Мардан, публицист
Либеральная оппозиция изо всех сил пытается нащупать актуальную политическую повестку, чтобы выйти наконец из своих проклятых 3%. Пробуются темы простые и болезненные. Лучшей из них оказалась экология. Подробности...
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      Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
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      Россию и Китай соединил новый мост

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            Адвокат Алибасова опубликовал фото с репетиции похорон продюсера

               7 июня 2019, 14:11
            Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
            Текст: Анастасия Норина

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            Адвокат Сергей Жорин разместил в интернете фотографию с репетиции похорон продюсера Бари Алибасова.

            На фотографиях в Instagram адвоката видно, как вокруг черного гроба собралась толпа людей, в их числе участники группы «На-На».

            При этом Жорин написал, что Алибасова «рано похоронили» и что «он еще всех переживет».

            «Семь лет назад он отрепетировал свои похороны, а в завещании пытался прописать, чтобы наследники должным образом заботились о его коте. Кот уже давно помер, а наследники сами купили себе жилье. Будь здоров, Бари. С днем рождения», – написал адвокат.

            Ранее артист отметил в больнице свой день рождения, а также переписал завещание в реанимации.

            Напомним, Алибасов отравился химикатами, перепутав воду и средство для прочистки канализационных труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, желудка второй степени и дыхательных путей. Продюсер находится в тяжелом состоянии.


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