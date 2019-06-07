Адвокат Алибасова опубликовал фото с репетиции похорон продюсера

Адвокат Сергей Жорин разместил в интернете фотографию с репетиции похорон продюсера Бари Алибасова.

На фотографиях в Instagram адвоката видно, как вокруг черного гроба собралась толпа людей, в их числе участники группы «На-На».

При этом Жорин написал, что Алибасова «рано похоронили» и что «он еще всех переживет».

«Семь лет назад он отрепетировал свои похороны, а в завещании пытался прописать, чтобы наследники должным образом заботились о его коте. Кот уже давно помер, а наследники сами купили себе жилье. Будь здоров, Бари. С днем рождения», – написал адвокат.

Ранее артист отметил в больнице свой день рождения, а также переписал завещание в реанимации.

Напомним, Алибасов отравился химикатами, перепутав воду и средство для прочистки канализационных труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, желудка второй степени и дыхательных путей. Продюсер находится в тяжелом состоянии.