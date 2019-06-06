Участник группы «На-На» рассказал о состоянии Алибасова

Участник группы «На-На» Владимир Политов сообщил, что состояние Бари Алибасова тяжелое, сейчас он находится в медикаментозном сне.

«Состояние у Бари Каримовича тяжелое, сейчас он в медикаментозном сне, но это не кома, сейчас он отдохнет, позже врачи будут решать», – рассказал Политов РИА «Новости».

Певец уточнил, что группа узнает о состоянии Алибасова через сына. «Мобильной связи у него нет», – отметил Политов.

На вопрос «как можно выпить едкую жидкость?» он ответил, что «Бари – любитель хватать все подряд».

Политов также рассказал, что на сегодня группа планировала отметить день рождения Алибасова в ресторане, однако из-за случившегося участники «На-На» приехали поздравить продюсера в больницу.

Напомним, 4 июня Алибасова госпитализировали после того, как он случайно выпил жидкость для прочистки труб, продюсер попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Позже появились сведения о его смерти, но пресс-секретарь опроверг их.

Также сообщалось, что в реанимации Бари Алибасов переписал завещание.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что делать, если человек выпил бытовую химию.