Алибасов отметил день рождения в больнице

Продюсер Бари Алибасов, который попал в больницу с многочисленными ожогами, встречает свой рождения в медучреждении.

В четверг продюсеру исполнилось 72 года. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин поздравил именинника и пожелал ему скорейшего выздоровления, передает РИА «Новости».

«Хочется пожелать вам здоровья, скорейшего выздоровления, держитесь! Вам этого желают почитатели вашего таланта и вся страна, а вы сделали для нее многое – под вашу музыку влюблялись, под нее рождались дети, уходили на пенсию. Живите долго и счастливо!» – сказал Разин.

Участники группы «На-На» также поздравили Алибасова, отметив, что они всегда рядом.

«Дорогой наш Учитель, Руководитель, Друг! Бари Каримович, с Днём Рождения! Мы Вас очень любим! Крепкого Вам здоровья и скорейшего выздоровления. Мы всегда рядом. Ваша группа НАНА», – написали музыканты в Instargam.

Между тем, пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин опроверг информацию о том, что продюсера готовят к операции.

Ранее экс-участник группы «На-На» рассказал, что Бари Алибасов три дня будет принимать обезболивающие препараты, после этого станет известно, нуждается ли организм продюсера в хирургическом вмешательстве.

Накануне стало известно, что продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов отравился химикатами, перепутав воду и средство для прочистки канализационных труб.

Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, желудка второй степени и дыхательных путей. Продюсер находится в тяжелом состоянии.

Токсиколог рассказал газете ВЗГЛЯД о последствиях отравления жидкостью для прочистки труб.