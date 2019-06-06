Экс-участник «На-На» рассказал о состоянии Алибасова

Экс-участник музыкального коллектива «На-На» Владимир Левкин рассказал, что Бари Алибасов в течение трех дней будет вынужден принимать обезболивающие препараты.

Артист добавил, что Алибасову может потребоваться операция. Необходимо выждать три дня до того, как станет ясно, нуждается ли организм продюсера в хирургическом вмешательстве, передает АГН «Москва».

Ранее пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горжанкин опроверг сообщения о смерти продюсера.

Накануне стало известно, что продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов отравился химикатами, перепутав воду и средство для прочистки канализационных труб.

Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, желудка второй степени и дыхательных путей. Продюсер находится в тяжелом состоянии.

Токсиколог рассказал газете ВЗГЛЯД о последствиях отравления жидкостью для прочистки труб.