На Украине объявили рекламную кампанию в поддержку ВСУ

Financial Times: Украинские власти решили привлечь граждан в ряды ВСУ за счет кампании «Выбери свое приключение»

Tекст: Максим Попов

По информации издания, резкое изменение тактики набора солдат в ряды ВСУ, прежде всего, связано с сокращением числа жителей Украины призывного возраста. Рекламная кампания призвана сделать службу в украинской армии «более привлекательной». По задумке властей, она должна внушить украинцам, что они полностью контролируют свою жизнь за счет выбора подразделения и воинской специальности, передает ТАСС.

По мнению авторов материала, украинцы будут более активно записываться в те подразделения ВСУ, которые «лучше оснащены материально и считаются более престижными». При этом параллельно во всех регионах бывшей советской республики продолжается и обычная мобилизация, пишет FT.

Как подчеркнули обозреватели, минобороны Украины отказалось назвать точное число набранных на службу людей, которых удалось привлечь при помощи нового подхода. По словам эксперта Международного лондонского института стратегических исследований Франца-Стефана Гади, существует риск того, что новая тактика украинских властей позволит элитным подразделениям ВСУ «переманивать» на свою сторону военнослужащих из других частей.

Одновременно с этим The Washington Post сообщила, что киевские власти оказывают давление на покинувших страну мужчин призывного возраста, чтобы вернуть их на родину для пополнения личного состава ВСУ. В частности, украинские посольства временно ограничили предоставление консульских услуг для таких мужчин, чтобы заставить их вернуться на родину. При этом многие из опрошенных газетой украинцев заявили, что опасаются «еще более драконовских мер», которые может принять правительство Владимира Зеленского для возвращения мужчин в страну и их вступления в ряды ВСУ, подчеркнули авторы материала.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.