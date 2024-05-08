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    Страны Центральной Азии – это колоссальный резервуар человеческих ресурсов, отгораживаться от которого, изображая из себя прибалтов, было бы недальновидно. С другой стороны, Центральная Азия подвержена внешнему воздействию экстремистов и спецслужб стран Запада.

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    Александр Носович Александр Носович Молдавия при Санду косплеит Прибалтику

    Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Дугин объяснил саморазрушение Запада

    Главный вопрос Такера Карлсона Александру Дугину был сформулирован предельно четко: почему западная цивилизация вдруг ополчилась на саму себя и занялась саморазрушением? Ответ Дугина был столь же предельно четким.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Особая речь Путина

    Прямая трансляция благодарственного молебна в ходе инаугурации президента – это ведь не только обозначение курса и смыслов следующих шести лет. Это главная присяга, выше которой нет, Тому, кто спрашивает особым спросом.

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    8 мая 2024, 01:47 • Новости дня

    Пентагон напомнил о запрете несогласованных визитов военных в Россию

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх напомнила о запрете военным США совершать несогласованные визиты в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Армия США начала административное расследование в связи с визитом в Россию старшего сержанта Гордона Блэка, которого арестовали во Владивостоке, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    В рамках расследования решат, какие последствия будет иметь для Блэка нынешняя ситуация. Отмечается, что Блэк отправился из Кореи в Китай, а затем – во Владивосток. Сингх указала, что американским военным «строго запрещены» несогласованные визиты в Россию, передает РИА «Новости».

    Сообщалось, что Блэк после окончания службы поехал во Владивосток, чтобы навестить женщину, с которой у него якобы были романтические отношения, передает ТАСС.

    Напомним, Блэк был задержан и арестован во Владивостоке по обвинению в краже. В УМВД России по Приморскому краю сообщили, что американец подозревается в краже денег у девушки.

    6 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    Госдеп США сделал заявление по ядерным учениям России
    Госдеп США сделал заявление по ядерным учениям России
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон не видит повода корректировать готовность своих ядерных сил, заявили в Госдепартаменте США после объявления Москвой ракетных учений.

    В ведомстве добавили, что американская сторона также не наблюдает готовность России применить ядерное оружие, передает РИА «Новости».

    Напомним, Генштаб России по поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учения, в рамках которого планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.

    Военный эксперт Александр Бартош в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал учения с тактическим ядерным оружием четким сигналом Западу.

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    6 мая 2024, 18:25 • Новости дня
    МИД: Россия будет воспринимать самолеты F-16 на Украине как носителей ядерного оружия
    МИД: Россия будет воспринимать самолеты F-16 на Украине как носителей ядерного оружия
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские учения по применению нестратегического ядерного оружия следует рассматривать в контексте заявлений с Запада и его дестабилизирующих действий, размещение американских ракет РСМД означает, что Россия имеет право на соответствующий зеркальный ответ, начиная с создания аналогов, заявил МИД. А самолеты F-16 на Украине Россия будет воспринимать как носителей ядерного оружия.

    Речь идет об открыто заявляемой поддержке и оказании прямого содействия прямым террористическим актам против России, проводимым киевским режимом с использованием западного оружия, отметило ведомство на своем сайте.

    Целью ударов украинской армии зачастую становятся гражданские объекты, но это не смущает спонсоров Киева, которые толкают его на новые преступления. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон и представители других столиц НАТО напрямую заявляют, что Украина может наносить удары западным оружием по российской территории, напомнили в российском дипведомстве.

    С недавних пор на украинской территории используются американские ракеты ATACMS, они также способны поражать цели в глубине России. США «открыто и явно» встали на путь размещения в разных регионах мира наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности, которые ранее запрещал Договор о РСМД.

    Вашингтон, разрушив российские предложения по поддержанию этого договора, намеренно развалил это соглашение, которое являлось одной из опор международной безопасности.

    США после этого начали испытывать ракеты этого класса и начали формировать подразделения с региональной привязкой, а также приступили к проработке вопроса о соответствующей инфраструктуре. В Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона ввозятся соответствующие комплексы якобы «на время проведения учений с союзниками». Теперь полным ходом идет «обкатка» таких систем, подчеркнул МИД.

    Россия оставляет за собой право реагировать зеркально на появление американских наземных РСМД, это будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение таких систем вооружений. Кроме того, Россия начала доработку и производство аналогичных ракетных комплексов, этот процесс «не займет много времени» с учетом проведения ранее объявленных НИОКР.

    «В ближайшее время ожидается появление на украинском ТВД многофункциональных самолетов F-16 американского производства. Как неоднократно указывалось с российской стороны, мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения – неядерного и ядерного», – говорится в сообщении ведомства.

    МИД отмечает, что самолеты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых совместных ядерных миссиях НАТО.

    «Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», – заявляет МИД. 

    В заявлении МИД отмечается, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности направления на Украину французских и других натовских военных «не может не поражать своей безответственностью».

    В западной прессе также появились сообщения о появлении французских наемников из «Иностранного легиона» на Украине. «Это трудно воспринимать иначе как проявление готовности и намерения вступить в прямую вооруженную конфронтацию с Россией, что означало бы лобовое военное столкновение ядерных держав», – подчеркнули в МИД.

    Эти и другие действия членов НАТО указывают, что альянс осознанно ведет к эскалации украинского кризиса в сторону открытого военного столкновения этого военного блока с Россией. Агрессивное стремление НАТО подорвать российскую безопасность набирает обороты. Гарантированная защита суверенитета и целостности страны является наивысшим приоритетом российской политики в области военной безопасности, в том числе в аспекте ядерного сдерживания.

    Указанные выше оценки стали основой для решения о военных учениях с задействованием сил ядерного сдерживания, которые «призваны стать отрезвляющим сигналом Западу и его марионеткам в Киеве». Мероприятие должно «остудить горячие головы в западных столицах» и помочь осознать возможные катастрофические последствия создаваемых ими рисков, заключили в МИД.

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    7 мая 2024, 07:59 • Новости дня
    Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России

    New York Times: Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России

    Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Стремление французского президента Эммануэля Макрона убедить председателя Китая Си Цзиньпина «надавить» на Россию по украинскому вопросу не привело к ощутимым результатам, пишет The New York Times.

    Отмечается, что Си Цзиньпин твердо выступил против критики страны за дружеские отношения с Россией, подчеркнув, что он выступает против перекладывания ответственности за украинский кризис на третьи страны, передает «Газета.Ru».

    Также китайский лидер отметил, что Пекин не стоял у истоков конфликта на Украине и не является одной из сторон.

    По мнению издания, это «сердитое замечание» адресовано США.

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    6 мая 2024, 21:43 • Новости дня
    США решили признать Путина следующим президентом России
    США решили признать Путина следующим президентом России
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты не будут представлены на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, но признают его российским лидером, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    «Нет, у нас не будет представителя на его инаугурации», – отметил Миллер. На вопрос, «бойкотируют ли США инаугурацию», он отвечать не стал, передает ТАСС.

    По его словам, США не рассматривает президентские выборы в России как «свободные и справедливые», но признают Путина в качестве российского лидера, пишет РИА «Новости».

    Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что руководители всех аккредитованных в Москве дипломатических представительств приглашены на инаугурацию президента России.

    Напомним, что инаугурация президента Владимира Путина назначена на 7 мая. В апреле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что инаугурация Владимира Путина пройдет «с определенными нюансами», о них проинформируют позднее.

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    7 мая 2024, 11:30 • Новости дня
    Рябков сообщил об отъезде посла США из России

    Замглавы МИД Рябков сообщил об отъезде посла США из России на определенное время

    Рябков сообщил об отъезде посла США из России
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Посол Соединенных Штатов Линн Трейси уехала из России на определенное время, сообщил на Первом канале замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, посол Трейси уехала из России на определенное время, это стало известно до того, как решился вопрос с приглашениями послов на церемонию инаугурации президента Владимира Путина, передает ТАСС.

    Замминистра отметил, что приглашение послов недружественных стран на инаугурацию указывает на то, что Россия продолжает соблюдать протокол.

    Напомним, инаугурация Путина назначена на 7 мая. В апреле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что инаугурация Владимира Путина пройдет «с определенными нюансами», о них проинформируют позднее.

    В Госдепартаменте США заявили, что не будут представлены на церемонии инаугурации президента, но признают его российским лидером.

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    6 мая 2024, 08:16 • Новости дня
    В США назвали условие для ввода войск на Украину

    Конгрессмен Джеффрис: США придется вмешаться в конфликт, чтобы Украина не пала

    В США назвали условие для ввода войск на Украину
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В США не исключили военного вмешательства в конфликт, чтобы избежать падения Украины, заявил лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис.

    По его словам, США не могут позволить Украине проиграть, потому что если она падет, будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт военнослужащими, передает телеканал «З60».

    Также Джеффрис раскритиковал конгрессвумен от республиканцев Марджори Тейлор Грин, обвинившую одобрившего решение о выделении Киеву очередного пакета помощи спикера Палаты представителей Майка Джонсона в предательстве.

    Он добавил, что в Республиканской партии США появилась пророссийская фракция, и выразил опасения, что президент России Владимир Путин стремится воссоздать СССР и будет угрожать НАТО.

    Ранее итальянская газета Repubblica сообщила, что НАТО «в очень конфиденциальной форме» установило для себя две «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство альянса в конфликт.

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    7 мая 2024, 11:17 • Новости дня
    Захарова высмеяла отказы стран Запада присутствовать на инаугурации Путина

    Захарова назвала смешными «высокомерные отказы» стран Запада присутствовать на инаугурации Путина

    Захарова высмеяла отказы стран Запада присутствовать на инаугурации Путина
    @ Фотохост-агентство РИА Новости/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Высокомерные отказы западных представителей присутствовать на церемонии инаугурации российского лидера смешны, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, подобные заявления сделаны «в стиле некоего скалозубства», так как гордиться, «кроме очередных козней», западной стороне больше нечем, передает ТАСС.

    Также дипломат добавила, что представителям Запада стоит начать придумывать что-то новое самим, вместо того, чтобы указывать России на то, что здесь «какие-то непервосортные».

    Захарова подчеркнула, что на Западе их ответ считают высокомерно оскорбительным, однако в Москве его сочли смешным.

    Ранее Spiegel писала, что между представителями ЕС произошел раскол из-за инаугурации Путина.

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    5 мая 2024, 03:21 • Новости дня
    В Белом доме предсказали «российские прорывы» в зоне СВО

    Советник президента США Салливан заявил об ожидаемых им «российских прорывах» в зоне СВО

    В Белом доме предсказали «российские прорывы» в зоне СВО
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В предстоящий период ожидаются «российские прорывы», а в 2025 году Украина намеревается перейти в наступление, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Как пишет Financial Times, такое развитие событий предполагает, что на посту президента США останется Джо Байден, поскольку «любое новое наступление в 2025 году со стороны Украины будет зависеть» от увеличения финансирования со стороны США, передает РИА «Новости».

    Однако, как указывает издание, Дональд Трамп, также претендующий на пост президента, «скептично относится к помощи Украине» и хочет «быстро положить конец конфликту» путем переговоров.

    Напомним, Салливан указывал, что, хотя США и выделили Киеву средства на вооружение, ВСУ на поле боя по-прежнему находятся под сильным давлением.

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    7 мая 2024, 07:47 • Новости дня
    Миссия Украины в ООН предприняла попытку сорвать акцию о фронтовиках в Нью-Йорке

    Tекст: Александра Юдина

    Постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке и консульство страны в этом городе обращались в местную мэрию с целью сорвать акцию в память о погибших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

    По информации осведомленного источника, постпредство  Украины, а также украинское генконсульство направляли в администрацию Нью-Йорка письма с призывами отменить возложение цветов к памятнику воинам Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в Нью-Йорке, по данным издания, со своей стороны «пытались действовать» украинские активисты со связями в данных организациях.

    По словам информатора, представители Украины обратились к активистам, чтобы те попытались обвинить митинг в пророссийской пропаганде.

    Напомним, в Нью-Йорке состоялось шествие, посвященное памяти ветеранов Второй мировой войны, его попытались сорвать и американские провокаторы.

    В России было принято решение не проводить традиционное шествие Бессмертного полка в очном формате. Новые форматы «Бессмертного полка» проводятся как в России, так и за рубежом.

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    6 мая 2024, 03:25 • Новости дня
    Задержаны подозреваемые в убийстве ополченца ДНР «Техаса»

    Задержаны подозреваемые в убийстве ополченца ДНР Рассела Бентли с позывным «Техас»

    Tекст: Денис Тельманов

    Главное военное следственное управление СК России задержало подозреваемых в убийстве американского добровольца Рассела Бентли с позывным «Техас», воевавшего на стороне ДНР. Об этом сообщил адвокат вдовы ополченца.

    «Назначена судебно-медицинская экспертиза по найденным останкам», – рассказал адвокат, передает «Российская газета».

    Он добавил, что из-за тайны следствия подробности дела обнародовать нельзя.

    Напомним, Рассел Бентли вступил в ряды ополченцев ДНР в 2014 году и участвовал в боях за донецкий аэропорт. В Донецке он женился, получил гражданство Российской Федерации и работал военкором.

    Бентли пропал 8 апреля во время обстрела Донецка. Позже было найдено его тело, и анализ ДНК подтвердил, что это останки Рассела Бентли.

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    7 мая 2024, 01:23 • Новости дня
    В России американский военнослужащий задержан за воровство

    В России американского военнослужащего задержали за воровство, Госдеп заявил о консульской поддержке

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель американской армии Синтия Смит сообщила, что в России задержан военнослужащий США.

    «Армия уведомила его семью, Госдеп предоставляет соответствующую консульскую поддержку солдату в России», – приводит ТАСС заявление Смит.

    Она добавила, что не может предоставить «дополнительные детали», «учитывая чувствительность этого вопроса», однако уточнила, что военнослужащий был задержан 2 мая.

    По ее словам, Россия уведомила Госдепартамент США о задержании американца в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. Смит утверждает, что военнослужащий был задержан 2 мая.

    Отмечается, что военный нес службу в Республике Корея, а в России его подозревают в краже у женщины.

    Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал видео, подтверждающее, что в атаке на границы Белгородской области в районе деревни Козинка участвовали граждане США.

    Кадры, снятые нашлемной камерой одного из боевиков ГУР, запечатлели последние минуты диверсионной группы и ее гибель.

    В ролике показано, как американец вместе с боевиками ГУР укрывается в жилом сельском доме, сравнивает боевые действия с пейнтболлом и страйкболлом.

    Украинские боевики, включая американского наемника, были уничтожены артиллерийским ударом после того, как решили выбраться из дома.

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    7 мая 2024, 01:53 • Новости дня
    В Пентагоне рассказали о рисках захвата американской техники на Украине

    Пентагон заявил, что при поставке американской военной техники на Украину учитывает риски ее перевозки в Россию

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ведомство «принимает во внимание» риски захвата американской военной техники на Украине.

    «Конечно, это то, что мы всегда принимаем во внимание, когда предоставляем возможности иностранным партнерам», – приводит слова Райдера РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что часть захваченной на Украине американской техники была представлена на выставке трофеев в Москве.

    Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и являются «игрой с огнем».

    При этом 3 мая в зоне действия группировки «Центр» ВСУ потеряли до 360 человек и очередной американский танк Abrams.

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    7 мая 2024, 14:05 • Новости дня
    Ушаков: Не пришедшие на инаугурацию Путина послы забыли, зачем находятся в Москве

    Помощник президента Ушаков: Не пришедшие на инаугурацию Путина послы забыли, зачем находятся в Москве

    Tекст: Александра Юдина

    Не пришедшие на церемонию вступления в должность российского лидера Владимира Путина послы западных стран забыли, на каких условиях они аккредитованы и зачем вообще находятся в Москве, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    По его словам, такие действия «о многом говорят сами по себе», передает ТАСС.

    Ушаков добавил, что послам помешали осуществлять нормально дипломатические функции их столицы, а это вызывает сожаление.

    Напомним, Владимир Путин официально вступил в должность президента на шестилетний срок.

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    6 мая 2024, 03:10 • Новости дня
    Лавров: Запад сколачивает антироссийскую и антикитайскую коалицию

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные страны во главе с США пытаются мобилизовать антироссийскую и антикитайскую коалицию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ.

    «Антироссийская – это немедленная задача. Антикитайскую они уже начинают «сколачивать» в преддверии того периода, когда Китай станет главной угрозой, как они его называют, главным противником. Уже начинают вводить санкции против Китая», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    По его словам, без российско-китайской «связки» на международной арене все было бы «гораздо хуже», поскольку Запад ощущал бы свою «полную безнаказанность и неподсудность».

    Лавров отметил, что Москва и Пекин сформировали во всех сферах комплекс отношений, которые «гораздо прочнее, крепче, надежнее, чем военные блоки прошлого века».

    «Мы являем собой дуэт, который существенно и позитивно влияет на международную ситуацию», – подчеркнул глава российского МИДа.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший во Францию, заявил, что Пекин и Париж намерены искать пути решения конфликта на Украине.

    Он подчеркнул, что «понимает потрясения, которые украинский кризис означает для европейцев», а также выразил надежду на то, что мир и стабильность вскоре вернутся в Европу.

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    7 мая 2024, 09:17 • Новости дня
    В США сочли идею Джеффриса о допуске войск на Украину опасной

    Американский бизнесмен Сакс назвал идею лидера демократов в США Джеффриса о допуске войск на Украину опасной

    Tекст: Александра Юдина

    Американский миллиардер Дэвид Сакс предостерег от возможного втягивания США в украинский конфликт после заявления лидера демократов в Палате представителей Конгресса США Хакима Джеффриса о потенциальной отправке войск в случае поражения Киева.

    Сакс сравнил слова Джеффриса с позицией французского президента Эмманюэля Макрона, который допускал участие французских военных в конфликте, подчеркнув, что такие заявления «рискуют нормализовать» идею прямого участия западных стран в боевых действиях на Украине, что в свою очередь приведет к третьей мировой войне, передает ТАСС.

    Сакс подчеркнул, что Штаты не могут допустить того, чтобы подобная идея стала нормой.

    Другой американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Киеву и его западным союзникам нужно было пойти на сделку с Россией в ходе переговоров в Турции в 2022 году.

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    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

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