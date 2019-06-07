Путин поставил цель выйти на среднеевропейский уровень по качеству жизни

Россия в ближайшие годы должна закрепиться на среднеевропейском уровне по основным показателям, отражающим качество жизни и благополучие людей, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Глава государства напомнил, что объем ВВП по паритету покупательной способности на душу населения в России составляет около 30 тыс. долларов – на таком же уровне находятся и показатели стран Южной и Восточной Европы.

«Наша задача – в ближайшие годы не только войти в пятерку крупнейших экономик мира. В конечном счете это не самоцель, а только средство», – приводит его слова ТАСС.

«Нам нужно выйти и закрепиться на среднеевропейском уровне по всем основным параметрам, отражающим качество жизни и благополучие людей», – сказал он.

Путин также заявил, что государство возьмет на себя обязательства финансовой и налоговой поддержки компаний, инвестирующих в высокие технологии в России.

Ранее в Кремле заявляли, что администрация президента трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния граждан и знает, как его повысить.

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