Кремль прокомментировал данные об уровне благосостояния россиян

Администрация президента трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния граждан и знает, как его повысить, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Относимся к этому трезво. Мы видим и понимаем, что происходит, но главное, что руководство (страны) четко знает, что нужно делать, чтобы эту тенденцию изменить в сторону позитивного результата», – заявил Песков, комментируя данные Росстата о том, что 48,2% россиян денег хватает только на еду и одежду, передает ТАСС.

Он добавил, что общее падение доходов констатируется многими организациями, которые занимаются статистикой. При этом Песков отметил, что по разным категориям не всегда можно понять ту или иную информацию. В то же время он признал, что общее падение доходов «является объектом очень пристального внимания».

«Вы знаете, что именно реализация национальных проектов призвана как раз придать динамику экономики в общем. А конечной целью всего этого является повышение уровня доходов населения, повышение благосостояния населения», – сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать данные Росстата, согласно которым рост реальных зарплат в России в апреле замедлился в годовом выражении до 1,6% с 2,3%.

При этом в Кремле призывают аккуратнее относиться к разного рода статданным, они волатильны и зачастую меняются уже на следующий день, передает РИА «Новости».

«Что касается различных позиций, которыми манипулируют иногда в хорошем, иногда в менее хорошем смысле этого слова наши специалисты статистики, то, скажем так, иногда показатели весьма волатильны, зачастую подвергаются корректировкам прямо на следующей день. Поэтому нужно очень аккуратно воспринимать эти данные», – сказал Песков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, новый анализ российского потребления снова высветил проблему бедности в России. Половине семей в стране хватает денег только на еду и одежду, а еще 15% – только на еду. Россияне продолжают политику экономии, правда, в этом году на первое место вышла экономия не на еде, а на путешествиях, но продукты питания «стоят» рядом.