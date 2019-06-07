Боевики «Грузинского легиона» на Украине получили легальный статус

Боевики «Грузинского легиона», сражающиеся за Киев в Донбассе, приветствовали решение новых властей Украины предоставить гражданство иностранцам – членам вооруженных формирований, и сейчас объединяются с официальными украинскими подразделениями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«С нами сами связались из украинского генштаба и попросили объединиться с какой-либо из бригад. Сейчас мы как раз в процессе», – заявил тбилисской газете «Резонанси» командир подразделения Мамука Мамулашвили.

По его словам, получение гражданства облегчит членам батальона вопрос передвижения, так как «90% воинов считаются нелегалами на Украине спустя три месяца после въезда в страну».

«Как это ни парадоксально, нам всем выдали военные билеты, удостоверения ветеранов, но при выезде из страны на границе штрафовали из-за того, что не имеем вида на жительство. Это было циничным», – заявил Мамулашвили, возложив ответственность за такое отношение к иностранным добровольцам на экс-президента Петра Порошенко и его команду.

«Прежняя элита, сам Порошенко были против легализации иностранных бойцов. Многие приезжали поддержать Украину из разных стран, только в «Грузинском легионе» (ранее) было тридцать британцев, до 40 американцев и так далее. Не знаю, почему создавали проблемы с легализацией», – заявил Мамулашвили изданию.

В последнее время, по словам Мамуки Мамулашвили, члены «легиона» были присоединены к «Правому сектору*».

«Сейчас начато возвращение в ряды минобороны Украины», – сказал он.

Напомним, накануне Киев упростил получение гражданства воевавшим в Донбассе иностранцам.