Киев упростил получение гражданства воевавшим в Донбассе иностранцам

Верховная рада Украины приняла закон, который упрощает получение украинского гражданства воевавшим в Донбассе иностранцами.

Соответствующий проект закона опубликован на сайте Рады. Его поддержали 230 депутатов при минимально необходимых 226.

Теперь иностранцы и лица без гражданства, которые участвовали в силовой операции на Донбассе и, которые на законных основаниях находятся в стране, имеют возможность получить вид на жительство.

Документ также отменяет для иностранных добровольцев требования владеть украинским языком и непрерывно проживать на Украине последние пять лет.

Доказательством участия иностранца в «защите территориальной целостности» является справка Министерства обороны, Министерства внутренних дел или командира подразделения, а также решение суда.

Под участием предлагается понимать предоставление иностранцами инструкторской помощи Вооруженным силам, волонтерская деятельность в зоне АТО, а также другая практическая помощь.

Закон вступит в силу через два месяца после публикации.

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