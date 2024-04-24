Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.36 комментариев
Британия направит Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV
Британия направит Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV в рамках объявленного на днях пакета военной помощи, сообщила газета The Daily Telegraph.
Как информирует издание, бомбы с лазерным наведением, впервые использованные в Афганистане, оборудованы 227-килограммовыми боеголовками. И могут быть запущены с самолетов F-16, а также с находящихся на вооружении ВС Украины самолетов советского производства, передает ТАСС.
Ранее Британия объявила о переводе оборонной промышленности в режим войны.