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    К чему ведет прорыв российских войск в Очеретино
    Несколько участников группы «Би-2» подали документы на гражданство Молдавии
    В американской разведке смоделировали итог возможной войны США с Китаем
    В Словакии объяснили появление сообщения о покушении украинца на президента страны
    Шойгу назвал потери ВСУ с начала СВО
    Первый пограничный столб установлен на границе Азербайджана и Армении
    Раиси пригрозил Израилю уничтожением в случае атаки на Иран
    Боррель назвал число погибших в Газе сотрудников ООН
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия утратила комплекс собственной неполноценности

    Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа делает из русских «новых евреев»

    То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Придет победа, и мы увидим себя другими

    Экзистенциальный характер нынешнего противостояния выражается не только во фронтовых новостях, в работе на победу, сострадании, боли и скорби. Он выражается и в повседневной жизни России за границами больших городов, такой, как она есть, где до сих пор живет большинство русских людей.

    18 комментариев
    23 апреля 2024, 17:44 • Новости дня

    Британия объявила о переводе оборонной промышленности в режим войны

    Сунак объявил о переводе оборонной промышленности Британии в военный режим

    Британия объявила о переводе оборонной промышленности в режим войны
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оборонная промышленность Британии будет переведена в режим военного времени, заявил премьер-министр страны Риши Сунак на брифинге в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады в Польше.

    «Мы переведем британскую оборонную промышленность в режим войны», – сказал британский премьер, его слова приводит польский портал interia.pl, передает РИА «Новости».

    Сунак добавил, что Киев будет получать военную помощь как минимум текущего уровня до тех пор, пока в этом сохранится необходимость.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что военные бюджеты государств Евросоюза выросли на 20% с момента начала спецоперации на Украине.

    23 апреля 2024, 00:38 • Новости дня
    Стало известно о бегстве без приказа бригады ВСУ из Очеретино
    Стало известно о бегстве без приказа бригады ВСУ из Очеретино
    @ Karl-Josef Hildenbran/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Очеретино одна из бригад вооруженных сил Украины без приказа оставила позиции, сообщили украинские СМИ со ссылкой на волонтера.

    Украинский волонтер Тим Златкин заявил, что в «Очеретино очень тяжело». Он сообщил, что российские силы «немедленно зашли в населенный пункт» после бегства украинских военных.

    Златкин заявил о «боях в центре силами другой бригады». Предполагалось, что эта бригада отправится «на ротацию и возобновление». По его словам, «это еще не прорыв, но выровнять фронт на важном Авдеевском направлении будет сложно».

    Украинские СМИ отмечают, что на «внештатную ситуацию» указывали и другие источники, хотя официального подтверждения нет.

    Напомним, российские военкоры сообщили о взятии Очеретино бойцами 433-го полка 27-й дивизии группировки «Центр».

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    22 апреля 2024, 20:56 • Новости дня
    В США назвали сроки перехода Одессы под контроль России

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Одесса перейдет под контроль России к концу лета

    В США назвали сроки перехода Одессы под контроль России
    @ Matteo Placucci/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Одесса окажется под контролем российских войск по окончании спецоперации к концу лета, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    Джонсон не сомневается, что российские войска возьмут Одессу, потому что город всегда был русским, несмотря на то что украинские власти пытались сделать все, чтобы стереть из него русское наследие, передает РИА «Новости».

    По мнению экс-аналитика ЦРУ, все это закончится уже к концу лета, а может и раньше, потому что Украина не сможет вести боевые действия.

    Журналист Тимур Шерзад в колонке для газеты ВЗГЛЯД писал, что Россия должна снова «вышвырнуть» нацистов из Одессы – как это сделала РККА 80 лет назад.

    Коментарии (26)
    23 апреля 2024, 08:53 • Новости дня
    Россия приготовила ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева

    Матвиенко: У России заготовлен ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева

    Россия приготовила ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия заготовила ответ на изъятие замороженных активов в пользу киевского режима, законодатели примут его незамедлительно, если Запад решится на такой шаг, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Матвиенко заявила РИА «Новости», что в результате «европейцы потеряют больше, чем мы». Спикер верхней палаты парламента отметила, что на Западе боятся такого ответа, особенно на фоне их разрушающейся экономики.

    «Сегодня мы, а завтра вы», – напомнила Матвиенко слова президента Владимира Путина, адресованные европейцам.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США хотят конфисковать и передать Украине замороженные российские активы, потому что так их будет проще украсть.

    В Кремле ранее также предупреждали, что Россия ответит на незаконную инициативу США об изъятии российских активов.

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    22 апреля 2024, 19:19 • Новости дня
    Эксперты назвали ювелирным уничтожение телевышки в Харькове

    Военный эксперт Леонков объяснил, зачем ВСУ размещали военное оборудование на телевышке в Харькове

    Эксперты назвали ювелирным уничтожение телевышки в Харькове
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ разместили на телевышке в Харькове военное оборудование, с помощью которого пытались отследить движение российской авиации и дронов. И как только ВС России это вычислили – объект был уничтожен, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков.

    «Использование любых высотных сооружений и размещение на них, например, обзорных РЛС – вполне уместно: чем выше их разместить, тем больше обзор. ВСУ пошли на такие меры в связи с дефицитом РЛС дальнего обзора на таких комплексах ПВО, как С-300 или Patriot. К ним летят наши дроны, самолеты, они хотят видеть дальше и пользуются всеми подобными объектами», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Однажды мы уже стреляли по этой телевизионной вышке, когда украинцы размещали там средства ретрансляции. Но вышку эту не срубило. А сейчас, видимо, у нас появились надежные данные – и наши специалисты провели соответствующую операцию», – напомнил собеседник.

    Он также добавил, что сама по себе вышка – сложный объект для поражения ввиду особенностей своей конструкции. Именно по этой причине ВСУ стараются разместить военное оборудование на подобного рода конструкциях, которые внешне выглядит как обычная гражданская инфраструктура, но в реальности она выполняет функции двойного назначения.

    «Мы обнаружили, что гражданский объект используется в военных целях – и ювелирно уничтожили его. Мы ведь предупреждали противника о том, что любая гражданская инфраструктура, которая будет использоваться в военных целях, является нашей законной мишенью. Когда мы освобождали Артемовск, Авдеевку и Мариуполь, ВСУ размещали на домах и всех возвышенностях системы наблюдения и корректировки огня. И мы их тоже обнаруживали с помощью станций радиотехнической разведки и уничтожали», – заключил аналитик.

    В то же время военкор Александр Коц отметил, что уничтоженная в Харькове телевышка не только раздавала телесигнал и сотовую связь, но и служила мачтой для различного военного оборудования: РЭБ, РТР, ретрансляторов и прочего.

    «Размещать подобную аппаратуру на таких высотных объектах – общепринятая практика, так она дальше добивает. И успешное поражение вышки – это ювелирная работа наших летчиков. Точно попасть ракетой в такой хоть и неподвижный, но очень узкий объект сможет далеко не каждый профи», – подчеркнул Коц в своем Telegram-канале.

    Напомним, в понедельник ВС РФ ударили по телевизионной вышке в Харькове, на который находились системы связи украинской ПВО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

    «В 16.36 был нанесен удар по телевышке в Харькове, которая находится по улице Деревянко, треть вышки срезало, на ней была антенна связи ПВО», – сказал он. Лебедев добавил, что на данный момент системы ПВО в Харькове действуют на минимальном расстоянии, и каждая из систем не имеет связи с другой.

    Харьковская телебашня была пятой по высоте телебашней УССР и самым высоким сооружением в Харькове – 240,7 метра. Весь комплекс телецентра был введен в эксплуатацию 12 декабря 1981 года. Тогда же впервые в отечественной практике с помощью грузового вертолета МИ-10К были смонтированы конструкции фидерно-лифтового ствола телебашни, начиная с отметки 158 метров.

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    23 апреля 2024, 06:52 • Новости дня
    Пашинян заявил об отсутствии у Армении причин оставаться в ОДКБ

    Пашинян заявил о возможной «точке невозврата» в отношениях между Арменией и ОДКБ

    Пашинян заявил об отсутствии у Армении причин оставаться в ОДКБ
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью британским СМИ заявил, что не знает, зачем его стране оставаться в составе ОДКБ.

    Пашинян сказал, что ОДКБ не смогла отреагировать на нарушение границ Армении в 2021 и 2022 годах с той мотивацией, что границы страны не делимитированы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Общественное телевидение Армении.

    Он заявил: «Фактически они говорят, что зону ответственности ОДКБ в Армении они показать не могут, это значит, что по сути говорят, что ОДКБ нет». По его мнению, на ОДКБ «принципиально нельзя надеяться» как Армении, так и другим странам. «Наше общество спрашивает: почему вы продолжаете оставаться членами ОДКБ, и, если говорить честно, у меня нет ответа на этот вопрос», – сказал он.

    Пашинян заявил, что Россия предложила направить на армяно-азербайджанскую границу «наблюдателей или миротворцев» ОДКБ. По словам Пашиняна, «если бы они прибыли, они должны были бы действовать как союзнические войска, а не как наблюдатели или миротворцы», передает ТАСС.

    Сейчас Армения почти «приостановила участие в ОДКБ», сказал Пашинян. Он подчеркнул, что стороны могут «достичь точки невозврата», если «такое состояние будет продолжаться».


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    22 апреля 2024, 21:12 • Новости дня
    Алиев: Баку и Москва начнут грандиозный проект в рамках коридора Север – Юг
    Алиев: Баку и Москва начнут грандиозный проект в рамках коридора Север – Юг
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Азербайджан и Россия начнут «грандиозный проект», в рамках коридора Север – Юг нужны будут новые участки железной дороги между Россией и Ираном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с ветеранами и работниками БАМа, посвященной 50-летию со дня начала строительства магистрали.

    Он рассказал, что они с президентом России Владимиром Путиным еще раз подробно обсудили вопрос транспортного коридора Север – Юг, соответствующие инструкции даны членам правительства. Алиев напомнил, что «на территории Азербайджана железная дорога, соединяющая азербайджано-российскую границу с границей Азербайджана и Ирана, существует», но нужно будет построить и новые участки, передает РИА «Новости».

    «Но потребности грузоотправителей диктуют нам необходимость новых участков этой дороги, с тем чтобы мы могли увеличить грузоперевозки по ней и тем самым обеспечить уникальный транспортный путь от Севера до Индийского океана», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что Россия приглашает к участию в развитии международного транспортного коридора (МТК) Север – Юг все заинтересованные страны.

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    22 апреля 2024, 21:28 • Новости дня
    WADA объяснило разницу в наказании китайских пловцов и Валиевой

    WADA: Ситуации с допингом китайских пловцов и российской фигуристки Валиевой несопоставимы

    WADA объяснило разницу в наказании китайских пловцов и Валиевой
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение WADA не наказывать пловцов из Китая за допинг на Олимпиаде объясняется тем, что, в отличие от дела российской фигуристки Камилы Валиевой, не было получено доказательств умышленного приема запрещенного вещества, заявил главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель.

    Венцель подчеркнул, что ключевое отличие двух случаев заключается в отсутствии доказательств умышленного приема триметазидина со стороны китайских пловцов. Он назвал ситуации с попавшимися на триметазидине китайскими пловцами и Валиевой несопоставимыми. «В деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленного приема триметазидина за несколько дней до соревнования», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Юрисконсульт также добавил, что концентрация триметазидина в организме Валиевой была значительно выше, чем у китайских пловцов. «В деле Валиевой, это открытая информация, концентрация – 2,1 нанограмм на миллилитр, в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже», – пояснил он.

    Кроме того, по его словам, Валиева неоднократно меняла свою версию о том, как триметазидин попал в ее организм. Как уточнил Венцель, сначала версию фигуристки, которую она озвучила на заседании CAS на Олимпиаде в Пекине, не поддержали ни эксперты, ни производители триметазидина. А дальше, по его мнению, российская фигуристка выбрала другую версию, в поддержку которой не представила никаких свидетельств.

    Ранее стало известно, что WADA не стало применять санкции к китайским пловцам, чьи пробы на Олимпиаде в Токио дали положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.

    В январе CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года и лишил ее всех медалей и титулов, в том числе и золота на Олимпиаде в Пекине, полученных с 25 декабря 2021 года. По мнению ведомства, она нарушила антидопинговые правила.

    Напомним, в 2021 году пробы 23 китайских пловцов, участвовавших в Олимпиаде в Токио, дали положительный результат на триметазидин. КАДА заявило, что пловцы приняли запрещенное вещество непреднамеренно и в небольших количествах из-за испорченных продуктов питания.

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    23 апреля 2024, 00:59 • Новости дня
    Эксперты назвали ракету, которой была поражена телевышка в Харькове

    Эксперты высказали предположение об уничтожении телевышки в Харькове ракетами Х-59

    Эксперты назвали ракету, которой была поражена телевышка в Харькове
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска могли нанести удар по телевышке в Харькове, на которой ВСУ разместили военное оборудование, ракетами Х-59, считают эксперты.

    Как пишут авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», «суть такого удара в его высочайшей точности», у России есть «варианты соответствующего инструмента».

    В качестве «классического» варианта указаны «ракеты Х-59 воздушного базирования разных модификаций». Эксперты предположили, что «оператор (штурман) самолета-носителя» наводил ракеты «по телевизионному каналу».

    Отмечается, что по ряду параметров телевышка – «цель даже более простая для поражения, чем прочие», ведь из-за ее высоты не требуется «слишком строго» целиться «по высоте, только по направлению».

    Напомним, российские войска нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой было установлено военное оборудование.

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    22 апреля 2024, 18:55 • Новости дня
    Юрист объяснил, какое наказание грозит основному фигуранту дела об убийстве из-за парковки

    Юрист Юкша рассказал, какое наказание ждет фигурантов дела об убийстве из-за спора о парковке

    Юрист объяснил, какое наказание грозит основному фигуранту дела об убийстве из-за парковки
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Фигуранты дела об убийстве из-за спора о парковке могут получить до 20 лет лишения свободы, сказал газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН, профессор Янис Юкша, комментируя предъявление обвинений шести задержанным по делу об убийстве москвича из-за замечания о парковке.

    В прокуратуре Москвы сообщили, что шестерым задержанным по делу об убийстве из-за спора о парковке в столице следователи предъявили обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и пособничестве в преступлении. 

    «Интересно, что убийство по факту совершил вроде один человек, но при погружении в ситуацию тут же появляются братья, сватья и прочие, которые пытаются каким-то образом уберечь от уголовной ответственности за содеянное, спрятать, замести следы. Однако они не задумываются, что совершенно активно пособничают. Мы видим группу лиц, которые так или иначе лишили жизни российского гражданина в совершенно странной ситуации, которая не предвещала ничего особенного. Это чудовищное преступление, на мой взгляд», – говорит Юкша.

    Юрист поясняет, что задержанным предъявлено обвинение как минимум по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство), санкция которой предполагает до пожизненного лишения свободы, и также по части 5 статьи 33 УК (пособничество в преступлении).

    «В обвинении мы говорим и о группе лиц, и о хулиганских побуждениях, и обо всем прочем. Это до 20 лет лишения свободы, возможно, каждому фигуранту этого дела. Суд определит меру наказания в зависимости от того, насколько лицо участвовало в этом действии», – заключил собеседник.

    Напомним, обвиняемый нанес несколько ножевых ранений 25-летнему Кириллу Ковалеву, сделавшему ему замечание о парковке. Позже в суде подозреваемый заявил, что убил мужчину случайно, суд арестовал его до 18 июня.

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    23 апреля 2024, 11:55 • Новости дня
    Морпехи ТОФ захватили в Новомихайловке большое количество западных вооружений
    Морпехи ТОФ захватили в Новомихайловке большое количество западных вооружений
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морпехи ТОФ захватили большое количество вооружения ВСУ западного производства при освобождении Новомихайловки, сообщили в Минобороны.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, среди захваченных трофеев, обнаруженных российскими морпехами в Новомихайловке, – американские «Джавелины», шведские гранатометы и боекомплект к ним, натовские комплексы РЭБ и другое вооружение западного производства.

    Ранее морпехи показали, как поднимали флаг в освобожденной Новомихайловке.

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    23 апреля 2024, 06:57 • Новости дня
    Такер Карлсон объяснил желание США конфисковать активы России

    Такер Карлсон обвинил правящий класс США в намерении украсть замороженные российские активы

    Такер Карлсон объяснил желание США конфисковать активы России
    @ EPA/TACC

    Tекст: Антон Антонов

    США хотят конфисковать и передать Украине замороженные российские активы, потому что так их будет проще украсть, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    Карлсон сказал, что соответствующий законопроект дает Белому дому возможность перевести активы «в специальный фонд для Украины». «Это будет 8 млрд долларов, которые правительство США только что украло у российских граждан без суда», – приводит его слова ТАСС.

    Как заявил Карлсон, указанные средства США хотят перевести на Украину, поскольку американскому «правящему классу гораздо легче воровать, когда они находятся в офшорах».

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на незаконную инициативу США об изъятии российских активов.

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    23 апреля 2024, 13:08 • Новости дня
    Шойгу назвал потери ВСУ с начала СВО

    Шойгу: Потери ВСУ с начала СВО составили почти 500 тыс. военнослужащих

    Шойгу назвал потери ВСУ с начала СВО
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    В Telegram-канале ведомства указано, что с начала спецоперации потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих, в то время как США цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы.

    Также ВС России уничтожили с начала спецоперации более 22 тыс. БПЛА и 600 ракет ВСУ, в том числе HIMARS 3549 и «Вампир» 361, а также около 2 тыс. других воздушных целей, среди них 592 самолета, 270 вертолетов, 349 зенитных управляемых и тактических баллистических ракет, 329 управляемых ракет, 278 противорадиолокационных ракет и 37 воздушных шаров.

    Глава Минобороны заверил, что российские военные продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО.

    Ранее стало известно, что ВСУ начали пополняться осужденными на Херсонском направлении.

    Коментарии (31)
    23 апреля 2024, 02:56 • Новости дня
    Посольство предложило россиянам подумать об отказе от рейсов Turkish Airlines

    Посольство подтвердило ущемление прав россиян в аэропортах Турции и предложило подумать об отказе от Turkish Airlines

    Посольство предложило россиянам подумать об отказе от рейсов Turkish Airlines
    @ Rupert Oberhauser/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Турецкая авиакомпания Turkish Airlines («Турецкие авиалинии») снимает граждан России с рейсов в страны Латинской Америки, россиянам рекомендуется «тщательно взвешивать целесообразность использования услуг данной авиакомпании», заявило российское посольство в Анкаре.

    Посольство подтвердило в Telegram, что «проблема существует, проблема серьезная», граждане России «подвергаются ущемлению их прав в турецких аэропортах». Российская сторона не понимает, «насколько турецкие власти осознают всю серьезность» ситуации.

    Как пояснило посольство, за последние недели происходили случаи, когда гражданам России, которые транзитом направлялись через Стамбул в Латинскую Америку, «отказывали в посадке на рейс». Как указывает посольство, «бывает, что сотрудники авиакомпании ведут себя не вполне корректно».

    Чаще всего отказ объясняют тем, что «якобы страны следования установили жесткие правила на допуск росграждан в их государства». Требования включают «наличие обратного билета, денежных средств, подтверждения брони гостиницы, в случае цели поездки, отличной от туристической – соответствующих подтверждающих документов и др.».

    Хотя Turkish Airlines опубликовали соответствующие требования на турецком и английском языках, на русском языке предоставлять информацию компания «по непонятным причинам» отказалась.

    «Генконсульство России в Стамбуле привлекло внимание авиакомпании к создавшейся нездоровой ситуации», – говорится в сообщении. Посольство направило официальную ноту в МИД Турции, а также обратилось в министерство «устно», но «внятной реакции» турецкой стороны не было.

    Напомним, ситуация с транзитом россиян в Латинскую Америку через Стамбул осложнилась с конца февраля. Turkish Airlines не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или «чистый» паспорт. В некоторых случаях мотивировка не озвучивается.

    Коментарии (16)
    23 апреля 2024, 14:26 • Новости дня
    Шойгу анонсировал поставку в войска первых С-500
    Шойгу анонсировал поставку в войска первых С-500
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В российские войска в 2024 году поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

    С-500 поступят на вооружение в двух модификациях – зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Также в войска будут направлены С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У» и радиолокационные станции нового поколения.

    Ранее Шойгу заявил, что поставки в войска ЗРК «Панцирь» будут увеличены вдвое.

    Коментарии (15)
    23 апреля 2024, 13:31 • Новости дня
    Шольц раскритиковал отсылку Путина на философа Канта

    Канцлер Германии Шольц раскритиковал отсылку российского лидера Путина на философа Канта

    Шольц раскритиковал отсылку Путина на философа Канта
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе торжественной церемонии, приуроченной к 300-летию Иммануила Канта, заявил, что у президента России Владимира Путина якобы «нет ни малейшего основания» цитировать немецкого философа, пишет Welt.

    По его словам, российские власти якобы стремятся «любой ценой присвоить Канта и его работы», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Шольц добавил, что представления немецкого мыслителя о мире идут вразрез с позицией России по Украине.

    Тем не менее в Германии все чаще призывают не надеяться на скорый «хороший» конец конфликта на Украине.

    Коментарии (31)
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    105 лет назад, во второй половине апреля 1919 года, в Севастополе вспыхнуло восстание французских моряков. По мнению ряда историков, именно оно сыграло ключевую роль в том, что Франция прекратила интервенцию против Советской России и окончательно покинула Крым. Как и почему это произошло? Подробности

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