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    Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран и Израиль играют по новым правилам мировой политики

    Сейчас, когда исторический процесс перестал быть искусственно выпрямленным, как это было в холодную войну или сразу после нее, самостоятельные государства многополярного мира, подобно Ирану или Израилю, будут вести себя, исходя только из собственных интересов.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Вихри истории надо закручивать в правильном направлении

    Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

    9 комментариев
    17 апреля 2024, 16:36 • Новости дня

    Фон дер Ляйен назвала параметры роста военных бюджетов стран ЕС с 2022 года

    Фон дер Ляйен назвала параметры роста военных бюджетов стран ЕС с 2022 года
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Военные бюджеты государств Евросоюза выросли на 20% с момента начала спецоперации на Украине, сообщила в ходе конференции европейской оборонной промышленности в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, европейскую военную промышленность необходимо объединить под руководством Еврокомиссии для повышения эффективности, передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен добавила, что национальные военные бюджеты стран ЕС выросли на 20%, эти средства начинают компенсировать недофинансирование данной сферы в последние годы.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, зачем США разжигают все новые конфликты в мире.

    16 апреля 2024, 20:59 • Новости дня
    Российские войска прорвались в Красногоровку в ДНР

    Военкоры сообщили о прорыве ВС России в город Красногоровку

    Российские войска прорвались в Красногоровку в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные прорвали оборону ВСУ между Донецком и Марьинкой и ворвались в населенный пункт Красногоровка, сообщили военкоры.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликованы кадры прорыва колонны бронетехники в Красногоровку, по словам российских военкоров, видео снято противником.

    Отмечается, что штурмовикам Южной группировки войск ВС России удалось занять уже большую часть застройки и здание железнодорожной станции. Украинские военные аналитики пишут, что российские войска закрепились в южной части города в частном секторе.

    Ранее в Минобороны сообщали, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи в районе Красногоровки. Сообщалось, что освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой народной республики.

    Коментарии (8)
    17 апреля 2024, 14:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил, как пресечь копирование российских дронов Украиной

    Эксперт Федутинов рассказал, как Украина смогла скопировать дрон-камикадзе «Ланцет»

    Эксперт объяснил, как пресечь копирование российских дронов Украиной
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Схожие конструкторские решения нового БПЛА ВСУ и общая концепция применения свидетельствует о том, что Украина скопировала отечественный дрон «Ланцет». Информацию противник мог получить за счет трофейных аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по беспилотникам Денис Федутинов. Ранее Украина представила модель беспилотника, схожую с российским БПЛА «Ланцет».

    «У «Ланцета» и представленного украинскими конструкторами дрона есть несколько схожих черт. В первую очередь следует отметить общие конструктивные решения, связанные с использованием специфической для БПЛА схемы с X-образным крылом», – сказал эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «Во-вторых, прослеживается похожая концепция применения дронов, в рамках которой используются два беспилотника. Один ведет разведку и наблюдение, длительно барражируя над заданным районом, а второй БПЛА взлетает после обнаружения цели и наносит удар по установленным координатам. Эту стратегию предложили разработчики «Ланцета», она доказала свою эффективность в ходе СВО и, судя по всему, была скопирована украинскими конструкторами», – отмечает собеседник.

    «Думаю, что противник мог получить информацию о «Ланцетах» из двух источников. Первый – это открытые данные с выставок, а также из СМИ и интернета. Обе стороны конфликта традиционно черпают оттуда значительную долю сведений», – подчеркивает он.

    «Второй источник – это дальнейший анализ реальных образцов техники. За время СВО наши визави, вероятно, получили в свое распоряжение какое-то количество сбитых или упавших по техническим причинам российских беспилотников. Такие аппараты могли быть использованы для последующего изучения», – акцентирует эксперт.

    «Интерес для противника может представлять аппаратная часть БПЛА. Ее анализ необходим Украине, чтобы понять возможности нашей системы. Кроме того, программное обеспечение дрона может быть использовано для собственных разработок», – поясняет он.

    На фоне этого встает вопрос о том, как пресечь возможность получения такой информации противником. «Наиболее правильным способом защиты чувствительных данных от Украины будет самоуничтожение БПЛА в случае его поражения или технических неполадок. Реализация этого механизма – отдельный вопрос. Возможно, активация боезаряда могла бы производиться в случае подбора устройства противником или же после того, как аппарат доставят для изучения», – резюмировал аналитик.

    Ранее Федутинов в интервью РИА «Новости» отмечал, что Украина запустила производство собственных копий российских барражирующих боеприпасов «Ланцет». На это также указывает возможность использования БПЛА в тандеме с дроном-разведчиком, что характерно для отечественного аппарата.

    Мотивом для копирования нашего БПЛА противником стала эффективность аппарата на поле боя. По словам Федутинова, «Ланцет» за два года СВО выводил из строя элементы систем ПВО, артиллерию, бронетехнику и живую силу ВСУ, став «настоящей головной болью» для украинских военных.

    Напомним, эффективность российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» признали в том числе и на Западе. В частности, обозреватель Forbes Дэвид Экс писал, что эти беспилотники представляют серьезную угрозу для украинской авиации.

    Издание Business Insider в свою очередь отмечало, что российские беспилотники «Ланцет» стали огромной проблемой для Украины на поле боя. Кроме того, дроны постоянно совершенствуются в дальности полета и боевых возможностях, что также сказывается на их эффективности.

    Российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» стали кошмаром для многих солдат, а особенно для экипажей польских самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab, используемых ВСУ, пишет портал interia.pl.

    Министерство обороны Британии в свою очередь назвало дроны-камикадзе «Ланцет» одной из лучших боевых систем России. Ведомство отмечало высокую эффективность данного типа российских беспилотников в зоне проведения спецоперации на Украине.

    В британском Минобороны добавляли, что эти дроны применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, вражеской артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Там назвали использование «Ланцетов» Россией значительным шагом вперед в использовании БПЛА, которые ранее применялись в основном в целях разведки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о количественном и качественном росте числа БПЛА у российских войск на поле боя. Эксперты отмечали, что дроны, в том числе «Ланцеты», играют важную роль в современной войне. Кроме того, они призвали не останавливаться на достигнутом и дальше развивать беспилотники.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала о возможных путях дальнейшего развития беспилотных аппаратов, таких как «Ланцет». Собеседники утверждали, что БПЛА будут совершенствовать свою дальность, маневренность, незаметность и боевую нагрузку. Тем не менее дроны также будут удешевляться. В качестве примера дальнейшей эволюции барражирующих боеприпасов приводился «Скальпель».

    Напомним, «Ланцет» – это отечественный барражирующий боеприпас. У дрона сложный аэродинамический профиль – две пары Х-образных крыльев. Такая схема позволяет, с одной стороны, добиться высокой маневренности, с другой – сохранить требуемую несущую площадь крыла при компактных размерах. Полетное задание дроны выполняют автономно – их маршрут программируется заранее.

    «Ланцет» работает в паре с дроном-разведчиком. Последний пересекает линию фронта, передает координаты найденной цели, а потом фиксирует на камеру поражение объекта барражирующим боеприпасом.

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    17 апреля 2024, 10:30 • Новости дня
    Politico предрекло обрушение фронта ВСУ летом
    Politico предрекло обрушение фронта ВСУ летом
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные источники предупреждают о возможном развале фронта, удерживаемого ВСУ в зоне СВО, уже этим летом, пишет издание Politico.

    Отмечается, что линия обороны может рухнуть под натиском нового наступления российских военных, численно превосходящих украинскую армию, передает ТАСС.

    Источники издания указывают, что подрывающим моральный дух украинских военных фактором стала нехватка снабжения.

    Также издание подчеркивает, что украинские офицеры в частных беседах часто признают неизбежность новых территориальных потерь летом.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что жители страны морально упали духом. CNN также объяснил высокий уровень потерь ВСУ.

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    16 апреля 2024, 21:43 • Новости дня
    Запад признал невозможность создания на Украине системы ПВО как в Израиле

    Боррель заявил о невозможности Запада создать на Украине систему ПВО как в Израиле

    Запад признал невозможность создания на Украине системы ПВО как в Израиле
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны не могут создать на территории Украины систему ПВО, аналогичную израильскому «Железному куполу», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    «Нужно понимать, что система «Железный купол» создавалась десятилетиями», – заявил он, добавив, что такое ПВО «невозможно сделать в короткий срок», передает ТАСС.

    Боррель отметил, что тема поставок средств ПВО для Киева вынесена на повестку дня заседания глав МИД стран ЕС.

    Ранее глава Rheinmetall предложил Европе подумать о возведении «Железного купола».

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    17 апреля 2024, 12:30 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил стратегическое значение Красногоровки в ДНР

    Онуфриенко: Освобождение Красногоровки позволит создать серьезные предпосылки для полного освобождения ДНР

    Военный аналитик объяснил стратегическое значение Красногоровки в ДНР
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Освобождение Красногоровки будет иметь важное стратегическое значение. В частности, это позволит ВС России создать более ровную линию обороны, а также задать серьезные предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и полного освобождения ДНР. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Продвижение на Марьинском направлении он называет существенным.

    «После освобождения Марьинки ВС России начали продвижение в сторону Красногоровки. Несколько недель назад появились сообщения, что российским войскам удалось занять юго-восточную окраину города. Сейчас поступают сведения, что за последние дни наши продвинулись вдоль железной дороги и вышли к Красногоровскому огнеупорному заводу – наиболее укрепленному району населенного пункта», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Он также упомянул ролик, который сейчас активно распространяется в соцсетях. На видео – танк «Царь-мангал» выходит непосредственно к огнеупорному заводу. «Это достаточно большое продвижение вперед при нынешних темпах», – указал собеседник.

    Военный аналитик напомнил, что это вторая попытка штурма населенного пункта. По его оценкам, нынешняя операция российской армии будет успешной. «Был учтен опыт предыдущего наступления. Мы видим, что задействованы более мощные силы, активнее применяется авиация и наносятся ракетно-артиллерийские удары», – детализировал спикер.

    Вместе с тем надо понимать, что Красногоровка находилась на линии фронта фактически с 2014 года, город хорошо укреплен, добавил Онуфриенко. По словам спикера, основной сложностью станет ведение уличных боев. «Нужно контролировать каждый дом. Если вы его сегодня зачистили и пошли дальше, не факт, что завтра туда не просочится противник, и вам не придется повторно его штурмовать. Перед нашими военными стоит задача, в том числе буквально прочесывать и зачищать населенный пункт», – пояснил эксперт.

    Освобождение Красногоровки будет иметь важное стратегическое значение, акцентировал Онуфриенко. «Во-первых, мы обеспечим себе северный фланг. Без него продвигаться дальше попросту неэффективно. Во-вторых, это позволит нам создать более ровную линию обороны. Этой же цели отвечает штурм села Нетайлово, расположенного севернее Красногоровки», – уточнил собеседник.

    «Взятие Красногоровки позволит задать серьезные предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и освобождения ДНР», – подчеркнул он. Военный аналитик допускает, что следующим шагом ВС РФ станет продвижение с перспективой штурма города Горняк, поселка Кураховка и города Курахово, в котором расположена Кураховская ТЭС – мощный укрепрайон противника.

    Ранее стало известно о прорыве российских войск в Красногоровку в ДНР. Как сообщают военкоры, штурмовикам Южной группировки войск ВС России удалось занять уже большую часть застройки и здание железнодорожной станции. Украинские военные аналитики пишут, что российские войска закрепились в южной части города в частном секторе. Общее продвижение составляет до 1 км.

    Также появилась информация о проведенной танковой атаке ВС РФ в район Красногоровского огнеупорного завода. Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых засветился танк «Царь-мангал», который на Западе прозвали «танк-черепаха». На видео боевая машина под атакой противника доезжает до центра Красногоровки и высаживает десант для штурма, при этом, как отмечает военкор, особая защита танка позволяет ему оставаться невредимым под обстрелами.

    На фоне успехов российской армии украинские военные источники предупреждают о возможном развале фронта, удерживаемого ВСУ в зоне СВО, уже этим летом. Politico указывает, что украинские офицеры в частном порядке признают неизбежность новых территориальных потерь, вопрос лишь в том, насколько значительными они будут. По оценкам издания, Россия «как никогда близка к своим целям» в зоне СВО, в то время как Украина «в ее нынешнем виде останется в прошлом», если только на поле боя не произойдет перелом.  

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    17 апреля 2024, 10:47 • Новости дня
    Орбан: Руководство ЕС должно уйти
    Орбан: Руководство ЕС должно уйти
    @ Zhao Dingzhe/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Основные проекты, которые продвигают лидеры Евросоюза, а это зеленый переход, политика устойчивости, миграционная, санкционная и «провоенная» политика, провалились, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

    Нынешнее руководство ЕС, по его словам, должно уйти. «Нам необходимы новые лидеры», – приводит его слова РИА «Новости».

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Орбан написал, что Брюссель занимается политическим шантажом. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, подчеркнул он, «ясно сказала», что Венгрия из-за миграционной и антигендерной политики не получит средств из фондов ЕС.

    Ранее Орбан назвал нарушением свободы слова решение властей Брюсселя отменить форум европейских правых сил с его участием.

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    17 апреля 2024, 09:43 • Новости дня
    Ермак признал, что украинцы морально упали духом

    Глава офиса президента Украины Ермак признал, что жители страны морально упали духом

    Ермак признал, что украинцы морально упали духом
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил изданию Politico, что во время поездок главы государства Владимира Зеленского по регионам страны «сильно чувствуется», что «люди поникли» от затянувшегося конфликта.

    По его словам, «люди поникли», и это звучит от руководителей регионов и от самих людей, передает ТАСС.

    Сопровождающий Зеленского в поездках Ермак также отметил, что падение морального духа наблюдается как среди мирных жителей, так и в армии.

    В заключение издание замечает, что Украина «скатывается к катастрофе».

    Ранее CNN объяснил высокий уровень потерь ВСУ.

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    16 апреля 2024, 19:59 • Новости дня
    В Воронежской области затонула машина с бойцами СВО из Чувашии

    Автомобиль с возвращавшимися с СВО бойцами из Чувашии затонул в Воронежской области, есть погибшие

    Tекст: Вера Басилая

    Автомобиль, в котором возвращались из зоны специальной военной операции (СВО) бойцы из Чувашии, затонул на территории Воронежской области, обнаружены тела двух погибших, сообщили в Госкомитете Чувашии по ГО и ЧС.

    В сообщении отмечается, что глава Чувашии Олег Николаев поручил оказать помощь семьям погибших и связаться с правительством Воронежской области, в настоящий момент найдены двое погибших, ведутся поиски третьего утонувшего бойца, передает ТАСС.

    Ранее участник спецоперации Тимур Мясников, спасая супругу и сына, погиб при теракте в «Крокус Сити Холле».

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    17 апреля 2024, 14:53 • Новости дня
    ВС России уничтожили склад террористов РДК
    ВС России уничтожили склад террористов РДК
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки уничтожили склад боеприпасов украинской оперативно-тактической группы «Донецк» и террористических формирований «Русского добровольческого корпуса» (РДК, внесен в список террористов и экстремистов), сообщило Минобороны.

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили склады боеприпасов группы «Донецк», 125-й бригады теробороны ВСУ и формирований РДК, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражена живая сила и техника ВСУ в 132 районах.

    Средства ПВО за сутки сбили 191 украинский дрон, шесть американских оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS и французскую управляемую авиабомбу Hammer.

    С начала СВО уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 21 483 дрона, 502 ЗРК, 15 798 танков и других бронемашин, 1267 машин РСЗО, 8935 орудий полевой артиллерии и минометов.

    В 2023 году РДК признали террористической организацией в России, в апреле его включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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    16 апреля 2024, 20:07 • Новости дня
    Орбан прокомментировал отмену мероприятия в Брюсселе с его участием

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал нарушением свободы слова решение властей Брюсселя отменить форум европейских правых сил с его участием.

    Он назвал действия полиции, которые отменили конференцию National Conservatism за несколько часов до начала, нарушающей свободу слова. Премьер-министр напомнил, что в прошлый раз его пытались «заставить замолчать с помощью полиции» в 1988 году, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что бургомистр брюссельской коммуны Сен-Жосс Эмир Кир отменил форум, на котором должен был выступить Виктор Орбан и экс-евродепутат от Великобритании и сторонник Brexit Найджел Фарадж.

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    16 апреля 2024, 19:43 • Новости дня
    В Брюсселе запретили форум европейских правых

    В Брюсселе запретили форум европейских правых с участием Орбана

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бургомистр брюссельской коммуны Сен-Жосс Эмир Кир сообщил, что форум европейских правых сил с участием премьера Венгрии Виктора Орбана не состоится.

    Также в нем планировал принять участие экс-евродепутат от Великобритании и сторонник Brexit Найджел Фарадж, передает ТАСС.

    Полиция была направлена на место проведения мероприятия и передала организаторам форума, решение бургомистра.

    Ранее сообщалось, что форум должен сблизить позиции различных правых сил в Европе в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут в июне.


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    17 апреля 2024, 14:48 • Новости дня
    Президент Грузии заявила о намерении наложить вето на закон об иноагентах

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявила, что в случае принятия парламентом страны законопроекта об иноагентах она наложит на него вето.

    По ее словам, будет наложено вето на закон об иноагентах, как это было сделано в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям ЕС, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что парламент Грузии 83 голосами «за» одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция.

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    17 апреля 2024, 09:09 • Новости дня
    Шойгу поручил дооснастить робототехнический комплекс огневой поддержки

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны Сергей Шойгу поручил дооснастить многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации раненых с переднего края дополнительными пулеметными огневыми средствами, которые позволят применять его в ходе штурмовых действий.

    Кроме того, в кратчайшие сроки министр обороны поручил начать серийное производство перспективных медицинских роботов для нужд ВС России. Один из них уже в ближайшие дни должен быть отправлен для апробации в группировку войск в зоне спецоперации, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В среду в военном ведомстве сообщили, что Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта проведения СВО. Главе Минобороны показали более 30 перспективных образцов вооружения, военной, спецтехники и военно-технического имущества.

    Шойгу назвал крайне востребованным наземный медицинский робототехнический комплекс и заявил, что такие машины «ждут невероятно». «Нет ничего дороже жизни человеческой», – подчеркнул министр.

    В начале апреля в Минобороны сообщали, что новейший роботизированный комплекс разминирования «Сталкер», способный уничтожать противотанковые мины, прошел боевые испытания на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

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    17 апреля 2024, 09:49 • Новости дня
    ВС России продвинулись на сотни метров под Урожайным, несмотря на минные поля ВСУ

    Рогов: ВС России продвинулись на сотни метров под Урожайным, несмотря на минные поля ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России продвинулись на несколько сот метров на Времевском направлении на границе между Запорожской областью и ДНР, несмотря на сильное минирование местности ВСУ, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России продвинулись на несколько сотен метров по сильно заминированному ВСУ участку в районе Урожайного, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны сообщило, что на Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила свое положение и поразила живую силу и технику ВСУ у Урожайного, Угледара и Старомайорского (ДНР).

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    17 апреля 2024, 09:56 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ уничтожили над Мордовией

    Tекст: Ольга Никитина

    Дежурные средства ПВО утром среды уничтожили украинский беспилотник над территорией Республики Мордовия.

    Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Накануне над Белгородской областью сбили три украинских БПЛА.

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Макрон хочет от России не того перемирия

      Президент Франции Эммануэль Макрон добивается того, чтобы на период Олимпиады в Париже бои на Украине прекратились. За помощью в этом деле он планирует обратиться к председателю Китая Си Цзиньпину. Пафос у логики Макрона вроде как благородный, однако прислушиваться к нему не нужно.

    • Итака Ирана на Израиль. Что это было?

      Иран все-таки ударил по Израилю в отместку за уничтожение своего консульства в Дамаске, но ударил так, что никого не задело. А самое странное, что Тегеран к этому как будто и стремился: о будущей атаке оповестили всех, даже США, разве что объявление не повесили. Чего добивается Иран?

    • СВО и судьба Харькова

      Мировые и украинские СМИ утверждают, что Россия готовит полномасштабное наступление на Харьков, причем на Западе сулят городу предельно мрачное будущее в свете регулярных атак ВСУ на Белгородчину.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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